C’est vraiment idiot pour les démocrates d’avoir une douzaine de comptes X distincts alors qu’ils publient tous la même chose. Un pauvre stagiaire passe d’un compte à l’autre, comme un opérateur téléphonique de la vieille école.

Comme d’habitude, le compte rendu officiel des Démocrates a décidé que c’était une bonne idée de se plier à un groupe spécifique pour prétendre qu’il s’en soucie vraiment, comme tout le monde. Bonne journée #LatinaEqualPay !

Il est inadmissible que les Latinas gagnent 57 cents pour chaque dollar gagné par un homme blanc non hispanique en Amérique. Nous poursuivons chaque jour la lutte pour l’équité salariale. – Les démocrates (@TheDemocrats) 5 octobre 2023

Quoi?

D’où est-ce que sa vient? Et maintenant c’est payant équité et pas égal payer. L’équité ne consiste-t-elle pas à donner davantage à certains groupes parce qu’ils ont besoin de plus que tous les autres ?

Maison Blanche : Vite, quelqu’un lui sort quelque chose de inventé pour détourner l’attention de la discussion sur le mur frontalier. DNC : Vous l’avez, patron ! (Ils s’enfoncent vraiment très profondément dans le cul…) https://t.co/ldCJeuBjXl – Derek Hunter (@derekahunter) 5 octobre 2023

Au moins, ils ont laissé tomber le truc idiot de Latinx.

Le truc LatinX n’a ​​pas bien tenu, je vois. –Johnathan Ashworth (@smashworth93) 5 octobre 2023

Au bon vieux temps, quand l’égalité salariale n’était qu’un mythe, la logique n’avait aucun sens. Mais maintenant que tout est question d’équité ?

Bien sûr, allez avec ça. Aucune mention des compétences, de l’emploi, de l’éducation, ni même de la citoyenneté. –Dain Ehring (@EhringDain) 5 octobre 2023

En parlant d’égalité et d’équité, quelqu’un n’a pas reçu le mémo.

Recommandé

Les femmes latines reçoivent 52 cents par dollar par rapport à tous les hommes américains. Sur #LatinaEqualPayDay, nous nous engageons à nouveau à payer la parité pour tous. J’étais fier de soutenir l’équité en augmentant le salaire minimum et en mettant en œuvre des augmentations historiques pour les enseignants et les éducatrices au Nouveau-Mexique. – Gouverneure Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) 5 octobre 2023

Encore une fois, avec la distinction entre égalité et équité. Ce qui est une GRANDE distinction.

Aujourd’hui, c’est la Journée de l’égalité de rémunération à Latina, la date qui symbolise le moment où le salaire de Latina est égal à celui gagné par les hommes blancs non hispaniques qui travaillaient l’année précédente. Chaque jour est un appel à l’action pour réduire l’écart salarial. #StopPayInequity #Salaire égal #JusticeÉconomique pic.twitter.com/dflxJXck3K – Commission de New York sur l’équité entre les sexes (@GenderEquityNYC) 5 octobre 2023

Notez qu’ils parlent maintenant d’équité salariale. Cela signifie qu’ils se préparent à adopter une législation qui exigera que tout le monde reçoive le même salaire. L’équité, c’est le communisme. – Lilly Wilson (@RealLillyWilson) 5 octobre 2023

Comment peut-on « parvenir à l’équité salariale » exactement ?

C’est la Journée latino de l’égalité salariale et nous soutenons la mission visant à atteindre l’équité salariale. Voici comment vous pouvez montrer votre soutien : 1️⃣ Plaidez en faveur du Paycheck Fairness Act, qui lutte contre la discrimination salariale et comble l’écart salarial. De plus, soutenez la loi sur l’augmentation des salaires de 2023 pour des raisons équitables… pic.twitter.com/fp5RM43qUV – Méta Élévation (@MetaElevate) 5 octobre 2023

Cela semble être une grande journée de copier-coller pour la gauche.

277 jours. Le temps supplémentaire pendant lequel une femme latine moyenne à temps plein doit travailler pour gagner ce que les hommes ont gagné en 2022. La disparité salariale reflète clairement les obstacles économiques que les Latinas continuent de rencontrer. Nous croyons que l’équité salariale n’est pas seulement un objectif ; c’est une nécessité. pic.twitter.com/AR7H5dQMch – Fondation familiale Barbara Lee (@BLFF_org) 5 octobre 2023

📢 Aujourd’hui, nous reconnaissons #LatinaEqualPayDay 🙌! Cela nous rappelle que les femmes latines doivent travailler près de 22 mois pour gagner ce que les hommes blancs gagnent en seulement 12 mois. Unissons-nous pour l’équité salariale et autonomisons les femmes latines sur le marché du travail. 💪👩‍💼 #PayEquité #LatinaEqualPay #EqualPayNow pic.twitter.com/taeIqJ1ufS -ACLAMO (@_ACLAMO_) 5 octobre 2023

Aujourd’hui, nous célébrons la Journée latine de l’égalité salariale. EMILYs List s’engage à poursuivre la lutte pour l’égalité salariale en œuvrant pour élire des Latinas pro-choix qui feront pression en faveur de politiques d’équité salariale 💪 pic.twitter.com/vRxBemVIgh – Liste d’EMILY (@emilyslist) 5 octobre 2023

🌟Ceci #LatinaEqualPay Day, rappelez-vous que les syndicats sont le moteur de la réduction de l’écart salarial. Les travailleurs syndiqués latino-américains gagnaient 26,6 % de plus par semaine que leurs homologues non syndiqués. Soyons solidaires pour l’équité en matière de salaires et d’opportunités ! #1u #lclaa #EverybodysUnion #usw pic.twitter.com/JsmvC5vz2X – Syndicat des Métallos #EverybodysUnion (@steelworkers) 5 octobre 2023

Bien sûr, cela pose question. Si les femmes latines peuvent toucher près de la moitié du salaire d’un homme blanc pour le même travail, ne devraient-elles pas constituer la tendance d’embauche la plus en vogue ?

Qu’est-ce qu’une Latina ? J’aimerais tous les embaucher. – Agrumes (@Citrous) 5 octobre 2023

Et les Latinos ? –Johnathan Ashworth (@smashworth93) 5 octobre 2023

C’est toujours aussi étrange de voir la gauche diviser la population en catégories utiles pour telle ou telle campagne de promotion de la vertu. Toujours pour se donner l’air compatissant et meilleur que vous. Les détails n’ont pas d’importance. Tout ce qui compte, c’est son hashtag *insérer un groupe d’identité – insérer le jour du mythe de la disparité !

Rejoignez Twitchy VIP et utilisez le code promo SAUVER L’AMÉRIQUE pour bénéficier de 40% de réduction sur votre abonnement VIP !