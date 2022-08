Suu Kyi du Myanmar témoigne dans son affaire de secrets officiels

BANGKOK (AP) – La dirigeante évincée du Myanmar, Aung San Suu Kyi, a témoigné jeudi dans une salle d’audience de la prison de la capitale pour la première fois dans son affaire de secrets officiels, a déclaré un responsable juridique.

Suu Kyi, détenue depuis que l’armée a renversé son gouvernement l’année dernière, est jugée à Naypyitaw avec l’économiste australien Sean Turnell et trois anciens membres du Cabinet pour la même accusation, passible de 14 ans de prison.

Suu Kyi a nié toutes les accusations portées contre elle et a plaidé non coupable, a déclaré le responsable juridique, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à divulguer des informations.

Sean Turnell, économiste à l’Université Macquarie de Sydney, était conseiller de Suu Kyi.

La loi sur les secrets de l’époque coloniale criminalise la possession, la collecte, l’enregistrement, la publication ou le partage d’informations d’État qui sont “directement ou indirectement utiles à un ennemi”.

Les détails exacts de l’infraction présumée dans l’affaire n’ont pas été rendus publics, bien que la télévision d’État du Myanmar, citant des déclarations du gouvernement, ait déclaré l’année dernière que Turnell avait accès à des “informations financières secrètes de l’État” et avait tenté de fuir le pays.

Suu Kyi a été condamnée lundi à six ans de prison pour quatre chefs d’accusation de corruption.

Plus tôt, elle a été condamnée à 11 ans de prison après avoir été reconnue coupable d’importation et de possession illégales de talkies-walkies, de violation des restrictions sur les coronavirus, de sédition et d’une autre accusation de corruption, portant sa peine de prison totale à 17 ans. Des procès pour plusieurs autres chefs d’accusation sont en cours.

Les partisans de Suu Kyi et des analystes indépendants affirment que les accusations sont politiquement motivées et constituent une tentative de la discréditer et de légitimer la prise du pouvoir par l’armée tout en l’empêchant de retourner à la politique.

Les détails de la procédure de jeudi n’étaient pas disponibles car les avocats de Suu Kyi ont été interdits par une ordonnance de bâillon depuis l’année dernière de révéler des informations sur ses procès, qui sont tous fermés aux médias et au public.

Le responsable juridique a déclaré que Suu Kyi semblait être en bonne santé.

Un autre coaccusé, l’ancien ministre de l’Union Kyaw Win, doit témoigner la semaine prochaine.

Turnell a témoigné la semaine dernière, niant également les accusations portées contre lui. Lui et Suu Kyi sont tous deux détenus dans la prison où le procès se déroule dans une salle d’audience spéciale.

Suu Kyi y est également jugée pour fraude électorale, passible de trois ans de prison, et de sept chefs de corruption passibles chacun d’une peine maximale de 15 ans et d’une amende.

La prise de contrôle de l’armée l’année dernière s’est heurtée à des manifestations pacifiques dans tout le pays. Après que les forces de sécurité ont déchaîné la force meurtrière contre les manifestants, certains opposants au régime militaire se sont tournés vers la résistance armée dans de nombreuses régions.

