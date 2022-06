Suu Kyi du Myanmar fête son anniversaire avec un gâteau au tribunal

BANGKOK (AP) – Bien que détenue par le gouvernement militaire du Myanmar pour une série d’accusations, la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi a pu organiser une petite fête d’anniversaire lors d’une comparution devant le tribunal lundi, a déclaré un responsable juridique.

Suu Kyi, dont le gouvernement élu a été renversé par l’armée en février dernier, a eu 77 ans dimanche.

Elle fait partie des plus de 11 124 personnes actuellement détenues pour s’être opposées au régime militaire, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, qui tient un décompte détaillé des civils emprisonnés ou tués par les forces gouvernementales.

La prise du pouvoir par l’armée s’est heurtée à une résistance généralisée et certains experts de l’ONU décrivent maintenant le Myanmar comme étant en guerre civile.

Le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi a remporté une victoire écrasante aux élections en 2020, et elle reste largement considérée par le peuple du Myanmar comme la dirigeante légitime du pays. Elle est admirée pour avoir mené une longue lutte non violente pour restaurer la démocratie au Myanmar, pour laquelle elle a remporté le prix Nobel de la paix. Mais des sympathisants étrangers autrefois admiratifs lui reprochent de n’avoir fait que peu ou rien pour arrêter les atrocités commises par les forces de sécurité contre la minorité musulmane Rohingya en 2017.

Suu Kyi est actuellement jugée pour de multiples chefs d’accusation, dont la corruption, qui, selon ses partisans, sont politiquement motivés pour la discréditer et légitimer la prise du pouvoir par l’armée. Elle a déjà été condamnée à 11 ans d’emprisonnement après avoir été reconnue coupable d’importation et de possession illégales de talkies-walkies, de violation des restrictions sur les coronavirus, de sédition et d’une première accusation de corruption.

Un responsable juridique familier avec ses procédures judiciaires a déclaré que Suu Kyi avait coupé un gâteau pour fêter son anniversaire lorsqu’elle avait rencontré ses avocats avant l’audience de lundi sur des accusations de corruption, puis avait donné des morceaux à ses avocats, à la police et au personnel du tribunal. Le gâteau avait été envoyé le jour de son anniversaire par ses avocats via la police à l’endroit secret où elle est détenue, a déclaré le responsable, qui a parlé sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à divulguer des informations.

Tous les procès de Suu Kyi sont fermés aux médias et au public et ses avocats ont été empêchés par une ordonnance de bâillon de fournir des détails sur la procédure.

Le 77e anniversaire de Suu Kyi a été l’occasion de célébrations ainsi que de manifestations réclamant la libération de tous les prisonniers politiques.

Dimanche, des manifestations de rue dispersées en faveur de la démocratie ont eu lieu, principalement par des jeunes, dans des villes comme Yangon et Mandalay.

Des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré que les manifestants portaient sa photo et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «Freedom from Fear» – le nom d’une collection de ses écrits – et «Soyez en bonne santé, la fille d’Aung San», en référence à son père, qui a dirigé la lutte pour libérer le pays du colonialisme britannique dans les années 1940.

Les guérilleros antigouvernementaux des régions frontalières que l’armée ne contrôle pas ont également fêté son anniversaire.

Ses partisans, dont des moines bouddhistes, ont publié en ligne des photos d’eux-mêmes les montrant affichant le salut à trois doigts qui est un symbole de résistance.

Les chefs de l’opposition ont publié plus tôt une déclaration exhortant les gens à marquer l’anniversaire dimanche en se rendant dans les pagodes, les églises et les mosquées pour prier pour la libération des prisonniers politiques.

Certains jeunes de Yangon se sont rendus à la célèbre pagode Shwedagon au milieu d’une sécurité renforcée et de fortes pluies pour prier en silence pour la libération de Suu Kyi et d’autres prisonniers.

« J’ai prié pour la libération d’Aung San Suu Kyi et d’autres prisonniers détenus. J’ai lavé une statue de Bouddha avec 77 tasses d’eau pour marquer l’anniversaire de Mère Suu », a déclaré Pone Pone, un habitant de Yangon, à l’Associated Press.

Grant Peck, l’Associated Press