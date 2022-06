Suu Kyi, du Myanmar, est passée d’un endroit secret à une prison

BANGKOK (AP) – La dirigeante évincée du Myanmar, Aung San Suu Kyi, a été transférée mercredi d’un lieu de détention secret à une prison de la capitale du pays, ont déclaré des responsables juridiques au courant de son cas. Ses affaires judiciaires en cours seront jugées dans une nouvelle installation construite dans l’enceinte de la prison, ont-ils déclaré.

Suu Kyi a été arrêtée le 1er février 2021, lorsque l’armée a pris le pouvoir à son gouvernement élu. Elle a d’abord été détenue dans sa résidence de la capitale, mais a ensuite été transférée dans au moins un autre endroit, et depuis environ un an, elle a été détenue dans un lieu tenu secret de la capitale, Naypyitaw, généralement supposé être sur une base militaire.

Elle a été jugée pour plusieurs chefs d’accusation, dont la corruption, par un tribunal spécial de Naypyitaw qui a commencé les audiences le 24 mai 2021. Chacun des 11 chefs d’accusation de corruption auxquels elle est confrontée est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison.

Elle a déjà été condamnée à 11 ans d’emprisonnement après avoir été reconnue coupable d’importation et de possession illégales de talkies-walkies et de violation des restrictions sur les coronavirus. En plus des affaires de corruption en cours, elle a également été accusée de fraude électorale et de violation de la loi sur les secrets officiels.

Les partisans de Suu Kyi et les groupes de défense des droits affirment que les accusations portées contre elle sont politiquement motivées et constituent une tentative de la discréditer et de légitimer la prise du pouvoir par l’armée tout en l’empêchant de retourner à la politique.

De nombreux hauts responsables de son gouvernement et de son parti ont également été arrêtés et jugés, et plusieurs sont coaccusés dans certaines de ses affaires. Selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, une organisation privée qui suit les meurtres et les arrestations du gouvernement, 11 174 personnes au total sont actuellement en détention pour opposition présumée au conseil militaire au pouvoir.

Suu Kyi, qui a eu 77 ans dimanche, a passé environ 15 ans en détention sous un précédent gouvernement militaire, mais la quasi-totalité de ces années a été assignée à résidence dans sa maison familiale à Yangon, la plus grande ville du pays.

Trois responsables juridiques ont déclaré que les avocats de Suu Kyi avaient été informés mardi qu’un nouveau bâtiment à la prison avait été achevé et que toutes les audiences restantes de Suu Kyi s’y tiendraient à partir de jeudi. Les responsables ont tous parlé sous le couvert de l’anonymat car ils ne sont pas autorisés à divulguer des informations sur ses cas.

L’un des responsables a déclaré que le gouvernement avait l’intention de la mettre à l’isolement après sa première condamnation l’année dernière, mais qu’il avait dû attendre que les nouvelles installations de la prison principale de Naypyitaw soient achevées.

Aucun porte-parole du gouvernement n’était disponible pour confirmer la décision de Suu Kyi.

L’endroit secret où elle était détenue depuis environ un an était une résidence où elle avait neuf personnes pour l’aider à vivre, ainsi qu’un chien qui était un cadeau arrangé par l’un de ses fils.

L’économiste australien Sean Turnell, qui était conseiller de Suu Kyi, est détenu dans la même prison où Suu Kyi a été envoyée.

Turnell et Suu Kyi sont poursuivis dans la même affaire en vertu de la loi sur les secrets officiels, qui est passible d’une peine de prison maximale de 14 ans. Les deux doivent donc comparaître jeudi devant le tribunal à l’intérieur de la prison.

En plus des 11 chefs d’accusation de corruption, Suu Kyi et plusieurs collègues ont été accusés de fraude électorale, passible d’une peine maximale de trois ans.

Grant Peck, l’Associated Press