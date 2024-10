La vie amoureuse de Hugh Jackman n’est pas quelque chose sur lequel nous avons beaucoup spéculé. Après tout, l’acteur a été marié à Deborra-Lee Furness pendant 27 ans jusqu’à ce qu’ils se séparent en septembre 2023. Cependant, des rapports indiquent que Jackman aurait pu retrouver l’amour avec son ancienne co-vedette de Broadway, Sutton Foster.

Foster et Jackman sont apparus ensemble dans le hit de Broadway L’homme de la musique de décembre 2021 à janvier 2023. Tous deux étaient mariés à l’époque. Cependant, maintenant que Foster a récemment demandé le divorce de son mari depuis 10 ans, Ted Griffin, les rumeurs sur un lien possible entre les deux se sont intensifiées.

Mais Sutton Foster et Hugh Jackman sortent-ils ensemble ? Quelles sont les rumeurs qui circulent sur leur relation après leurs divorces respectifs ? Et les deux ont-ils commencé à sortir ensemble alors qu’ils étaient encore avec d’autres personnes ?

Sutton Foster et Hugh Jackman sortent-ils ensemble après des divorces et des rumeurs de tricherie ?

Selon divers rapports, c’est le cas. « Ils sont ensemble à 100 pour cent, sont amoureux et veulent passer le reste de leur vie ensemble », Page six signalé. Le rapport indique également que les deux hommes ont pris soin de garder leur histoire d’amour hors de la portée des regards privés pendant ce qui semble être une période de temps considérable. « Ils sont toujours ensemble », a ajouté Page Six. « Ils font tout leur possible pour le cacher, mais c’est de notoriété publique. »

Pour l’instant, les faits sont les suivants : Plus jeune la star Foster a demandé le divorce de Onze d’Océan le scénariste Griffin le 22 octobre 2024. Les rumeurs selon lesquelles leur mariage était sur les rochers circulent depuis des années, depuis que Foster a joué dans L’homme de la musique. Jackman, quant à lui, a demandé le divorce de Deborra-Lee Furness en septembre 2023. Cela signifie que si les deux sont effectivement ensemble et sont ensemble depuis un certain temps, leur relation a probablement commencé quand au moins l’un d’eux, sinon les deux, était toujours marié à d’autres personnes.

Jackman et Furness ont publié une déclaration après leur divorce qui disait : « Nous avons eu la chance de partager près de trois décennies ensemble en tant que mari et femme dans un mariage merveilleux et aimant. Notre parcours est désormais en train de changer et nous avons décidé de nous séparer pour poursuivre notre croissance individuelle.

En décembre 2023, À Touch a rapporté que Jackman et Foster étaient en couple, citant leurs sources disant : « Leur romance est un secret de polichinelle à Broadway », ce qui indique que la relation a commencé lorsque les deux jouaient dans The Music Man. In Touch a également rapporté que Jackman « était amoureux de Sutton depuis le moment où il l’a rencontrée. Il la suivait partout comme un chiot ! et a cité Foster disant que rencontrer Jackman était « la plus grande chose qui soit ressortie de toute cette expérience ».

À l’époque, bien que les deux acteurs soient restés mamans et que Foster ait semblé tenter d’étouffer les rumeurs en ajoutant une photo de famille à un carrousel de clichés sur Instagram la montrant, Griffin et leur fille. Cependant, sa récente demande de divorce a fait resurgir la rumeur et lancé des spéculations sur la question de savoir si, maintenant que tous deux ont demandé le divorce, ils rendraient enfin leur histoire d’amour publique.