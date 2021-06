Suttabaazi, le premier film de la fille de Sushmita Sen, Renee Sen, projeté au Bandra Film Festival – Regardez ici ! | Films Actualités

New Delhi : Renee Sen, la fille de l’ancienne Miss Univers et actrice de Bollywood Sushmita Sen, a fait ses débuts d’actrice en janvier de cette année avec le court métrage Suttabaazi de Kabeer Khurana. Le film sera désormais projeté sur la chaîne YouTube du Bandra Film Festivals (BFF) le 2 juin 2021.

Le court métrage de 14 minutes sera présenté dans la catégorie « Quirky ». Suttabaazi tourne autour d’une star des médias sociaux de 19 ans coincée à la maison avec des cours en ligne et des parents harcelants au milieu de la pandémie de COVID-19. Le seul répit est la nouvelle habitude de Diya (Renee) de fumer en cachette. Outre Renee Sen, le film met également en vedette Komal Chhabria et Rahul Vohra.

En parlant de son premier film et BFF, Renée Sen a dit, « Je suis tellement heureux de tout l’amour que ce court métrage poignant a reçu. Nous avons tourné cela pendant le dernier verrouillage, je suis heureux de voir autant de plateformes reconnaître notre travail acharné et présenter le film. Le Festival du film de Bandra aurait un bonne programmation de films et je me sens honoré de faire partie de ce festival du film. Suttabaazi sera toujours spécial pour moi, j’ai apprécié chaque instant de jouer à Diya. Le film m’a beaucoup appris, tant au niveau personnel que professionnel. Peu importe quelle est la situation – que ce soit une bonne journée ou qu’il y ait des problèmes sur le plateau – je dois être capable de donner le coup parfait, cela m’a rendu beaucoup plus axé sur les objectifs. Travailler sur ce film a été très épanouissant. Je suis très heureux que ce soit arrivé. »

REGARDEZ SUTTABAAZI ICI :

Outre Suttabaazi, la programmation du 2 juin comprend également deux autres films fabuleux.

‘A Decent Arrangement’ un joyau caché contemporain du drame comique qui explore les complexités de l’identité ethnique et les choix provoqués par le rétrécissement du globe avec Shabana Azmi, Adhir Bhat, Diksha Basu, Navneet Nishan et Adam Laupus réalisé par Sarovar Banka et Fried Fish, Chicken Soup And A Premiere Montrez un film hors des sentiers battus – situé à Manipur, une région de conflit à la frontière reculée de l’Inde et de la Birmanie, ce film parcourt un siècle pour brosser le portrait d’un cinéma et de ses citoyens réalisé par Mamta Murthy.

Bandra Film Festival (BFF), un festival de films numériques présenté par Filmkaravan en collaboration avec YouTube, vise à fournir une large plate-forme qui aide les films et les cinéastes à atteindre virtuellement un large public avide de contenu.