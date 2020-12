VAL D’ISERE, France: La championne du monde de descente Corinne Suter a remporté vendredi la course d’ouverture de la saison dans la discipline, tandis que Nicole Schmidhofer a subi des blessures inconnues dans une chute à grande vitesse qui l’a envoyée à travers l’escrime de sécurité.

Descendant à plus de 100 km / h (62 mi / h) vers la fin de sa course, Schmidhofer a perdu le contrôle de ses skis après avoir fait un saut et approché d’un virage à droite.

Lorsqu’elle a dévié du parcours, les arêtes vives de ses skis ont traversé deux couches de filets de sécurité, et l’Autrichienne a atterri sur le terrain hors de vue des caméras de télévision.

Schmidhofer a reçu une aide médicale sur les lieux et a été transporté hors de la colline sur un traîneau une quinzaine de minutes plus tard. Il n’y a pas eu de mise à jour immédiate sur son état, même si l’équipe de ski autrichienne a déclaré qu’elle était consciente et réactive.

Schmidhofer, vainqueur du globe de descente 2018-19 et champion du monde de super-G 2017, n’a pas été le seul coureur à avoir des ennuis sur cette partie du parcours, où la visibilité était un problème en raison de l’alternance d’ombre et d’ensoleillement.

La championne en titre du classement général Federica Brignone, Joana Haehlen de Suisse et Alice McKennis Duran des États-Unis se sont également écrasées, mais toutes ont pu dévaler la pente.

L’accident de Schmidhofers a interrompu la course pendant 20 minutes, car les travailleurs du parcours avaient besoin de temps pour réparer l’escrime.

Suter a devancé Sofia Goggia de 0,11 seconde pour sa deuxième victoire en carrière. La skieuse suisse a remporté la totalité de ses sept podiums en descente lors des 11 dernières courses.

La saison dernière, Suter est devenu le premier skieur à remporter à la fois le titre de descente et le titre de super-G depuis que la grande américaine Lindsey Vonn a réussi l’exploit en 2015-16.

Breezy Johnson a terminé à 0,20 de la troisième place pour sa première place parmi les trois premières en carrière. L’Américain avait réalisé le meilleur temps lors de la dernière séance d’entraînement jeudi.

Petra Vlhova, leader du classement général de la Coupe du monde, a terminé à 2,35 de la tête.

Les résultats étaient provisoires car les skieurs les moins bien classés n’avaient pas encore commencé.

___

Plus de sports AP: https://apnews.com/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports