Le regretté acteur Irrfan Khan n’a jamais aimé jouer aux cartes. Cependant, il demanderait volontiers aux autres d’accompagner sa femme Sutapa Sikdar dans la session de jeu. Vendredi, Sutapa s’est promené dans le passé et a partagé une vidéo de retour d’Irrfan en train de manger quelque chose pendant que son équipe et l’ancien jouaient aux cartes. Se souvenant d’Irrfan, Sutapa a également mentionné qu’Irrfan n’allait pas bien lorsque le clip particulier a été tourné sur les plateaux de son dernier film « Angrezi Medium ». « Il y a trois ans avec l’équipe d’Irrfan à Londres en train de tourner… il n’allait pas bien ce jour-là mais qui peut dire… détestait jouer aux cartes mais a été témoin inlassablement de la lecture de son livre et nous a vu jouer même dans la camionnette de maquillage

. J’ai soif de vos indulgences », a sous-titré Sutapa, dans lequel nous pouvons voir tout le monde écouter la chanson emblématique « Ude Jab Jab Zufein Teri ». (comme cette chanson est douce) ». La vidéo d’Irrfan a laissé de nombreux utilisateurs de médias sociaux émus. « Ce sourire quand il est d’accord avec le gaana étant meetha », a commenté un utilisateur. Irrfan est parti pour la demeure céleste le 29 avril 2020, après une longue bataille contre le cancer.

Dans le film, il a joué le rôle d’un père aimant pour sa fille qui rêve de s’envoler pour Londres pour poursuivre ses études. Champak Bansal fait tout pour que sa fille soit heureuse et lui souhaite le meilleur dans la vie. Il est montré comme un homme qui ne voit rien devant le bonheur de sa fille dans Angrezi ‘Medium’.

Pour les non-versés, Irrfan est décédé l’année dernière après avoir lutté pendant deux ans contre une tumeur neuroendocrine.