Sutapa Sikdar, l’épouse du regretté acteur Irrfan Khan, a exprimé sa profonde tristesse et a partagé la mort d’un parent nommé Sameer Banerjee décédé des suites du COVID-19. L’acteur a évoqué le désarroi dans la capitale nationale concernant les installations médicales et la difficulté à aménager un lit en unité de soins intensifs pour les patients critiques.

Sutapa se rend souvent sur sa page Facebook pour partager des anecdotes de sa vie personnelle. Mais cette fois, son message visait à interpeller les autorités de la capitale nationale qui ne sont pas en mesure de fournir des installations médicales de base aux patients. Le message a ensuite condamné les festivités qui ont été menées par le gouvernement au milieu de la pandémie en cours.

Son message se lisait comme suit: « #notanobituary # n’oublie pas que j’ai posté la veille pour obtenir de l’aide pour mon parent Sameer Banerjee. Aujourd’hui, il nous a quittés. Nous ne pouvions pas mettre en place une unité de soins intensifs chez nous à Delhi, la capitale de l’Inde. Et nous n’avons pas pu avoir de lit à l’hôpital.

Ma gratitude à tous les guerriers COVID-91 qui ont aidé. Je ne vous oublierai jamais tous, mes bénédictions à vous tous jusqu’à ce que je vive, je n’oublierai jamais le sourire de Sameerda. Je chérirai mes souvenirs d’adolescent avec lui. Je n’oublierai jamais que je n’ai pas pu lui trouver de lit en unité de soins intensifs parce qu’il n’était pas Chota Rajan. C’était un honnête homme. Je n’oublierai pas ce chaos à Delhi. N’oubliez pas non plus que les Banerjees, les Cheikhs, les Das Adjanias doivent tous partir et qu’ils auraient pu rester avec nous tous un peu plus longtemps si nous nous étions davantage concentrés en tant que pays sur les usines d’oxygène des hôpitaux que sur les festivals hindous et musulmans. #delhigovt #modi #bettertobeachotarajan #dontforget.«

Publié par Sutapa Sikdar le dimanche 2 mai 2021

Babil Khan, avec Sutapa, ne néglige aucun effort pour offrir de l’aide aux gens pendant la crise du COVID-19.