"#SussexClass Bientôt disponible": Les fouilles d’Air New Zealand chez le prince Harry et Meghan

Air New Zealand a fouillé le prince Harry sur les réseaux sociaux vendredi, faisant la promotion d’une “SussexClass” en réponse à l’affirmation du duc de Sussex selon laquelle sa femme avait réservé un siège en première classe sur la compagnie aérienne.

Dans ses mémoires récemment publiés “Spare”, Harry a déclaré que Meghan Markle avait réservé un vol Air New Zealand du Mexique à l’Angleterre en 2018 pour son père, Thomas Markle.

“Nous lui avons dit, quittez le Mexique tout de suite : un tout nouveau niveau de harcèlement est sur le point de pleuvoir sur vous, alors venez en Grande-Bretagne. Maintenant”, a écrit Harry.

“Air New Zealand, première classe, réservé et payé par Meg.”

Cependant, la compagnie aérienne affirme n’avoir jamais opéré de vol entre les deux pays et propose un service Business Premier plutôt qu’en première classe.

“Présentation de #SussexClass, apparemment à venir”, a publié Air New Zealand sur Facebook et Twitter, faisant référence aux titres de duc et de duchesse de Sussex de Harry et Meghan.

Présentation #SussexClass 👑 Apparemment à venir 👀 — Air New Zealand ✈️ (@FlyAirNZ) 12 janvier 2023

Le message comprenait également des émoticônes d’une couronne et des yeux sournois.

Harry et Meghan ont démissionné de leurs fonctions royales en 2020 et ont déménagé aux États-Unis, où ils ont profité de leurs relations royales avec plusieurs contrats lucratifs pour des livres révélateurs et des programmes télévisés.

Cependant, le livre “Spare” contient un certain nombre d’incohérences en dehors de la référence d’Air New Zealand, y compris une affirmation selon laquelle sa mère, la princesse Diana, lui aurait acheté un cadeau en 1997 qui n’existait qu’en 2001.

