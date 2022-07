Sussex Stakes: Coroebus rate Goodwood Group One; Baaeed, invaincu, en tête du peloton de sept coureurs | Nouvelles de la course

Le héros classique Coroebus n’affrontera pas le brillant Baaeed dans les Qatar Sussex Stakes à Goodwood mercredi après avoir subi un revers.

La paire semblait prête pour un affrontement alléchant en milieu de semaine, l’invaincu Baaeed devant concéder 8 livres à Coroebus, vainqueur des 2000 Guinées et des St James’s Palace Stakes.

Mais les propriétaires Godolphin ont confirmé lundi matin que Coroebus ne se dirigerait pas vers les Sussex Downs, publiant sur Twitter: “Malheureusement, Coroebus ne participera pas aux Sussex Stakes @GoodwoodRaces cette semaine.

“Il était boiteux dans son box ce matin et après examen, on a découvert un abcès au paturon arrière gauche. Il est en cours de traitement et il visera désormais le Prix Jacques le Marois.”

Ayant déjà été sur la cote, Baaeed aura désormais une cote extrêmement prohibitive pour en faire neuf sur neuf contre six rivaux.

La gagnante de l’année dernière sans alcool revient pour défendre sa couronne pour Andrew Balding après avoir remporté la July Cup à Newmarket, tandis qu’Aidan O’Brien selle le héros de la Breeders ‘Cup Order Of Australia, qui a été vu pour la dernière fois en train d’enregistrer des victoires consécutives en le Groupe Deux Minstrel Stakes au Curragh.

Image:

Baaeed et Jim Crowley se dégagent pour remporter les Queen Anne Stakes à Royal Ascot





Les espoirs japonais sont portés par Bathrat Leon, qui fait sa première apparition en compétition depuis qu’il a provoqué un choc dans le Godolphin Mile lors de la soirée de la Coupe du monde de Dubaï à Meydan en mars.

En l’absence de Coroebus, Charlie Appleby compte sur Modern Games, Chindit (Richard Hannon) et Angel Bleu (Ralph Beckett) complétant le plateau.