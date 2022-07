Sussex Stakes: Baaeed fait neuf invaincus avec la victoire du Goodwood Festival alors que l’attention se tourne vers Juddmonte | Nouvelles de la course

Baaeed a produit un tour de pied dévastateur sous Jim Crowley pour porter son record invaincu à neuf courses dans les Qatar Sussex Stakes à Goodwood.

Le raider japonais Bathrat Leon a établi un rythme raisonnable dans la pièce maîtresse du mile, avec le Baaeed formé par William Haggas patiemment monté vers l’arrière du peloton de sept hommes.

En croisière sur la bride, Baaeed a été écarté par Crowley et a immédiatement trouvé un autre équipement, se dégageant pour gagner par une longueur facile et trois quarts à une cote de 1/6, avec le vainqueur des Guinées françaises Modern Games le chassant à la maison.

Le vainqueur de la July Cup Alcohol Free est resté en queue de peloton pour terminer troisième.

“Je suis soulagé que ce soit fini. Baaeed est un si bon cheval. C’est génial”, a déclaré Haggas, qui a confirmé Juddmonte International de York comme prochaine cible.

“Aujourd’hui était un grand jour. Je ne peux pas vous dire à quel point c’est triste pour nous tous que Cheikh Hamdan ne soit pas là pour en être témoin. Il a tout fait pendant des jours comme celui-ci et il aurait adoré ça.

Baaeed s’éloigne des Modern Games pour remporter les Sussex Stakes à Goodwood





“Baaeed a de la vitesse et de la classe. J’ai vraiment hâte de passer à 10 stades car je pense qu’il aimerait ça.

“Je ne pense pas que nous ayons besoin d’aller pour l’Arc. Je pense que nous irons pour les Champion Stakes ou le QEII selon la façon dont il s’en sort à York.

Le neuf parfait de Baaed 7 juin 2021 – Maiden Stakes (Leicester) 19 juin 2021 – Novice Stakes (Newmarket) 08 juillet 2021 – Coté Sir Henry Cecil Stakes (Newmarket) 30 juillet 2021 – Group Three Bonhams Thoroughbred Stakes (Goodwood) 05/09/2021 – Groupe 1 Prix Moulin (ParisLongchamp) 16 oct. 2021 – Groupe 1 QEII Stakes (Ascot) 14 mai 2022 – Group One Lockinge Stakes (Newbury) 14 juin 2022 – Group One Queen Anne Stakes (Royal Ascot) 27 juillet 2022 – Group One Sussex Stakes (Goodwood)

“Je viens de dire à Jim dans le paddock, nous l’avons pour deux autres courses après cela, alors profitons-en et profitons-en au maximum, car il ira très probablement au haras à la fin de l’année et je ‘ Je passerai le reste de ma carrière d’entraîneur à essayer de trouver le prochain.

“Si Baaeed peut gagner cinq Groupes 1 entraînés par nous, alors il doit être (très bon) ! C’est un cheval très simple.”

Les comparaisons avec Frankel – qui est allé à York après sa deuxième victoire dans le Sussex avant de signer à Ascot dans les Champion Stakes – continuent d’être inévitables, et Crowley n’a aucun doute sur la classe de sa monture.

Jim Crowley soulève le trophée des Sussex Stakes après sa victoire sur Baaeed





Il a dit: “Il a tout, un tour de pied. Vous pouvez le mettre n’importe où dans une course. Vous pouvez faire la course, vous pouvez le laisser tomber. De bons chevaux comme ça, ils cochent juste toutes les cases. Ce sera intéressant jusqu’à un mile et quart la prochaine fois – j’ai hâte d’y être.

“S’il peut montrer ce tour de pied sur un mile et quart – il s’éteint et se détend, il pourrait bien être (le plus grand).”