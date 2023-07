Sussex PCSO filmé refusant d’intervenir dans une agression présumée

La police de Sussex s’est excusée après qu’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux semble montrer un agent de soutien communautaire refusant d’intervenir dans une agression présumée.

L’altercation filmée près d’une succursale de la coopérative dans le village de Lancing serait survenue après qu’un adolescent voleur à l’étalage aurait agressé une cliente.

Des images tournées à partir de la caméra de tableau de bord d’une voiture montrent un homme s’arrêtant à côté d’une voiture de police et essayant de persuader l’agent de soutien communautaire de la police (PCSO) d’intervenir. L’officier dit à l’homme qu’il n’est «pas une unité d’intervention, malheureusement», ce à quoi l’homme répond: «Je sais que vous ne l’êtes pas, mais la vue de la voiture les fera se disperser.»

« Oui, mais ensuite je dois m’en occuper », dit l’officier.

Accusé de lâcheté, l’officier ajoute : « Vous avez votre opinion, j’ai la mienne. »

Dans un communiqué, la police de Sussex a déclaré qu’elle était au courant des images et qu’un policier avait été envoyé sur place en urgence.

« Le PCSO a également assisté à la scène », a-t-il déclaré. « L’enquête sur un rapport d’agression et de vol à l’étalage est [the] fait l’objet d’une enquête en direct, et la victime a été contactée par des agents.

Le surintendant de la police locale du West Sussex, Nick Dias, a déclaré que la sécurité et le sentiment de sécurité du public sont primordiaux pour la force et que ses officiers et PCSO «travaillent dur pour lutter contre la criminalité et les comportements antisociaux, souvent dans des circonstances difficiles».

« Nous sommes désolés pour le langage maladroit utilisé par le PCSO dans cet échange et reconnaissons l’inquiétude du public », a-t-il déclaré. « Notre réponse à cet incident est en cours d’examen. »

Selon le College of Policing, le rôle d’un PCSO est d’agir comme un « point de liaison clé entre les communautés locales et la police » et, entre autres, de « soutenir la résolution, la prévention et la dissuasion réussies de la criminalité locale ».

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine « , »newsletterId »: »morning-briefing », »successDescription »: »Nous vous enverrons la première édition tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

En vertu de la loi, les PCSO n’ont pas de pouvoir d’arrestation, mais sont autorisés à détenir une personne qui, selon eux, a commis une infraction mais ne fournit pas de nom et d’adresse, jusqu’à 30 minutes jusqu’à l’arrivée d’un policier.

Ils peuvent également recourir à « une force raisonnable pour empêcher une personne détenue de s’enfuir ».