Susses Stakes : le vainqueur des Guinées, Poetic Flare, affrontera un maximum de 11 rivaux à Goodwood, dont Aidan O’Brien quatre | Nouvelles de course

Poetic Flare affrontera un maximum de 11 rivaux dans les Qatar Sussex Stakes à Goodwood mercredi.

Le héros 2000 Guinées de Jim Bolger a déjà couru cinq fois cette saison, mais semble prospérer sur sa course jugée sur sa performance sensationnelle dans les St James’s Palace Stakes du mois dernier à Royal Ascot.

Avec la star plus âgée de miler Palace Pier retirée comme prévu à la suite de résultats sanguins insatisfaisants, Poetic Flare est un favori brûlant à ajouter à son décompte du groupe 1 la semaine prochaine.

Aidan O’Brien conserve une main forte, avec le vainqueur de la Breeders’ Cup Mile Order Of Australia et le finaliste de la reine Anne Lope Y Fernandez confirmés avec deux autres camarades d’écurie à Battleground et Wembley.

Il y a deux pouliches de première classe en lice, avec Snow Lantern de Richard Hannon et la rivalité sans alcool entraînée par Andrew Balding. Alcohol Free est arrivé en tête dans les Coronation Stakes, mais Snow Lantern a inversé la forme dans le Falmouth à Newmarket.

Hannon pourrait également faire appel à Chindit, Charlie Hills devrait seller Tilsit, vainqueur du Summer Mile, et Duhail pourrait être envoyé outre-Manche par le principal entraîneur français Andre Fabre.

Century Dream (Simon et Ed Crisford) et Space Traveler (Richard Fahey) sont les autres espoirs.