Sussanne Khan se fait troller pour sa tenue à la réception de mariage de Richa Chadha-Ali Fazal à Mumbai

L’ex-femme de Hrithik Roshan, Sussanne Khan, a récemment assisté à la réception de mariage d’Ali Fazal et Richa Chadha avec son beau Arsalan Goni. Le couple a gentiment posé pour les photographes avant de partir pour l’événement. Cependant, dès que leur vidéo est devenue virale, ils ont été attaqués par plusieurs trolls haineux.

Sussanne a été vue portant un haut bleu à une épaule, une minijupe plissée et des talons en maille peep-toe. L’architecte d’intérieur a ajouté une pochette et des boucles d’oreilles scintillantes comme accessoires à la tenue. Arsalan, quant à lui, a opté pour un motif et l’a associé à un pantalon bleu et un blazer.

Viral Bhayani a partagé la vidéo de Sussanne et Arslan. Les trolls ont immédiatement commencé à attaquer violemment les deux. La tenue que portait Susanne pour la réception a été critiquée par les internautes.





L’un d’eux a écrit : “C’est une réception de mariage… code vestimentaire de mariage nahi maloom kya.”

Un autre a écrit: “Il semble qu’ils suivent leur propre thème de” retour à l’école “.

Un autre a commenté: “Elle porte toujours des vêtements ajeeb.”

Il y a quelques mois, un rapport affirmait que le couple prévoyait de se marier très prochainement. Réagissant à cela, il a déclaré à Hindustan Times : « Je ne veux pas en parler. Je n’aime pas parler de ma vie personnelle. Je ne sais pas qui en a parlé. Tôt le matin, le premier tag que j’ai vu sur Instagram était celui-ci ».

« Je ne sais pas qui a écrit à ce sujet. Aur unko kahan se pata chala. Unko mein bolunga ke mujhe bhi bata de ke kisne yeh décision liya aur kab aur kahan…. Je n’ai aucun commentaire à faire là-dessus », ajoute-t-il.

Il a ensuite déclaré: «Je ne me suis pas assis et j’ai consciemment décidé de ne pas parler de ma vie personnelle. De toute façon, je n’aime pas parler de ma vie personnelle, même avec mes amis. Je suis ce genre de personne. Et de toute façon, il y a tellement de bavardages autour de ma vie personnelle.

Il poursuit : « Ma vie personnelle est bonne, ma vie professionnelle aussi. En même temps, j’essaie de cacher quoi que ce soit. Je ne réponds à personne de ma vie privée. Mais je ne veux pas en faire un spectacle. Je ne veux pas être cette personne. En tant qu’acteur, c’est (la vie personnelle) ce qui nous reste. Je ne veux pas le jeter au visage de quelqu’un. En même temps, si je sors avec elle, je ne vais pas entrer séparément ou quoi”.