Sussanne Khan et Arslan Goni sont parfaits ensemble alors qu’ils font une apparition conjointe au Beti Fashion Show

Sussanne Khan et Arslan Goni ensemble : L’ex-femme de Hrithik Roshan, Sussanne Khan, sort avec Arslan Goni, nous le savons tous. Nous les avons vus tous les deux partir en vacances et faire la fête ensemble. Même nous avons vu Hrithik Roshan et sa récente petite amie Saba Azad faire la fête avec eux. Ils sont tous les deux parfaits ensemble. Les paparazzi aiment toujours cliquer sur leur photo. Récemment, tous les deux ont assisté au tapis rouge du défilé de mode Beti. Où Sussanne portait une belle robe de couleur bleue. Voir la vidéo.