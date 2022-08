Sussanne Khan et Arslan Goni BRUTALEMENT trollés à leur arrivée pour le mariage d’Arjun Kanungo-Carla Dennis; les internautes disent: ‘Iss namune se Hrithik des millions de fois mieux que’

Sussanne Khan et Arslan Goni forment l’un des nouveaux couples de B-Town. Les deux l’ont officialisé sur les réseaux sociaux et sont maintenant vus ensemble lors d’événements publics. Sussanne Khan et Arslan Goni ont été vus à la réception du chanteur Arjun Kanungo et de Carla Dennis. Elle portait une robe imprimée pour la sortie. Sussanne Khan et Arslan Goni étaient habillés assez simplement et ont même salué les paparazzi. Arslan Goni est le frère cousin d’Aly Goni et un acteur et homme d’affaires. Il sort avec elle depuis près d’un an maintenant. Ils ont été présentés par des amis communs comme Ekta Kapoor et Shabina Khan.

Comme d’habitude, certaines personnes basses d’esprit ont laissé des commentaires plutôt méchants sur le couple. Hrithik Roshan est très à l’aise avec Arslan Goni comme on l’a vu avec les interactions récentes. Saba Azad, la petite amie actuelle de Sussanne Khan et Hrithik Roshan, va également bien.

Il y a quelques jours, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Sussanne Khan et Arslan Goni joueraient pour se marier bientôt. Mais il a dit qu’il était choqué d’entendre de telles histoires dans la presse. Arslan Goni s’est dit très satisfait de sa vie personnelle et professionnelle. Sussanne Khan a été occupée à concevoir des espaces dans tout le pays. En fait, Hrithik Roshan et Saba Azad sont venus pour l’une des ouvertures de restaurant. Il s’est également ouvert sur la pêche à la traîne incessante de Sussanne Khan et son histoire d’amour. Il a déclaré à Hindustan Times : “Je veux dire que si les trolls recherchent des choses positives sur ma vie personnelle, alors c’est une très bonne chose. Je lis parfois des commentaires et c’est bien que personne ne me déteste.”

Sussanne Khan et Arslan Goni sont insouciants et profitent de la belle phase de leur vie.