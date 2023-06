Sussane Khan sort une vidéo cosy avec son petit ami Arslan Goni, fait monter la température en bikini – Regardez

Mercredi, Sussane Khan a publié une vidéo dans laquelle on peut la voir passer du temps de qualité avec son petit ami Arslan Goni et ses amis. On peut voir le couple nous donner des objectifs majeurs dans le clip qui devient maintenant viral.

Partageant la vidéo, elle a écrit: « Soleil, rires et souvenirs sans fin avec mes personnes préférées #LosCabos merci Life. Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit: « Itna acha mari Chor KR bachay Chor KR kid Ch ** iya KY sth gum Rahi salut. » Le second a dit : « Buddi ghodi lal lagaam ». Le troisième dit : « Bhikhari lag raha h. Le quatrième a dit : « Divorce ki paisa Mai Masti ».





Le cinquième a dit : « Hrithik Roshan est le meilleur. Le sixième a dit: « Il manque le plus beau morceau de l’Inde Hrithik roshan. » Le septième dit : « Suz tumne ye jhunjhunu abi Tak latkaya hua hai ye ummeed nhi thhi Zara se shopping k baad tum Shukla ki pan ki tapri se beedi lati ho aisa nhi socha thha.

Ce n’est pas la première fois que Sussane sort une vidéo avec son petit ami. Plus tôt, elle est allée sur Instagram et a publié une vidéo romantique avec son beau Arslan Goni avec une légende sincère. Le duo est parti en voyage en Californie et nous a donné des objectifs majeurs dans le clip.

Partageant le clip, Sussane a écrit : « Je ne sais pas ce qu’on vous a dit… mais le temps presse, alors dépensez-le comme si c’était de l’or… #Perception PS… Merci beaucoup ma chérie Californie… de nous avoir offert le meilleur été de tous les temps .” L’actrice de Bollywood Preity Zinta a réagi et a écrit: « Vous me manquez déjà les gars. » Arslan Goni a également laissé un commentaire qui disait « au-delà » sous le message.

Sussanne et Arslan ont été aperçus en train de passer du temps ensemble à diverses occasions. Le mois dernier, le couple présumé a assisté ensemble aux festivités de mariage d’Anushka Ranjan. Sussanne était auparavant mariée à Hrithik Roshan. L’ancien couple partage deux fils – Hridaan et Hrehaan.