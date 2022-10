Sussane Khan réagit après que ‘babyjaan’ Arslan Goni partage une adorable vidéo, une note de stylo pour son anniversaire

À l’occasion de l’anniversaire de Sussane Khan, son petit ami Arslan Goni a écrit une note adorable et a publié une vidéo photo avec l’architecte d’intérieur. Partageant la vidéo, il a écrit : “Joyeux anniversaire mon amour… J’ai tout mis là-bas. Au cours des deux dernières années, j’ai ressenti les mêmes émotions que d’habitude juste quand j’étais heureux, j’étais plus heureux quand j’étais triste, je J’étais moins triste et quand j’avais mal j’avais la force de le supporter….. Je veux remercier ton amour. Et je prie pour que l’enfant en toi reste toujours vivant et répande le bonheur. Beaucoup d’amour et de bonheur. Heureux heureux anniversaire. Ps je ne pouvais pas mettre d’autre chanson parce que c’était la chanson de l’année.”

Sussane Khan a également réagi à son message, elle a écrit: “Je vous suis tellement reconnaissante et reconnaissante parce que vous m’avez appris à voler sans relâche et à faire ressortir mon meilleur ‘Moi’… mon Babyjaan c’est tout parce que uuuu.”

Il y a quelques jours, Sussane Khan est allée sur Instagram et a publié une vidéo romantique avec son beau Arslan Goni avec une légende sincère. Le duo est récemment parti en voyage en Californie et on peut le voir nous donner des objectifs majeurs dans le clip.

Partageant le clip, Sussane a écrit : “Je ne sais pas ce qu’on vous a dit… mais le temps presse, alors dépensez-le comme si c’était de l’or… #Perception PS… Merci beaucoup ma chérie Californie… de nous avoir offert le meilleur été de tous les temps .” L’actrice de Bollywood Preity Zinta a réagi et a écrit: “Vous me manquez déjà les gars.” Arslan Goni a également laissé un commentaire qui disait “au-delà” sous le message.





Plus tôt, Preity Zinta est allée sur son Instagram et a partagé une photo de groupe joyeuse, à laquelle elle a sous-titré, “Une nuit pour se souvenir #souvenirs #ting” Sur la photo, l’acteur de War peut être vu portant un chapeau beige, prenant la photo de groupe qui comprend son ex-femme Sussane Khan, Arslan Goni, Sonali Bendre, Preity Zinta et son mari Gene Goodenough.

Peu de temps après que Zinta ait partagé la photo de groupe heureuse, les fans ont inondé la section des commentaires d’émotions de cœur et de feu. “Wow toutes les beautés dans une image de l’année”, a commenté un utilisateur.

Un autre utilisateur a écrit “Belle photo” suivi de plusieurs émoticônes de cœur. L’acteur de Krrish 3 a récemment terminé son prochain artiste d’action `Vikram Vedha`, postant que l’acteur s’est envolé pour Los Angeles pour de courtes vacances avec ses enfants Hrehaan et Hridaan. Il y a quelques jours, l’acteur “Super 30” s’est rendu sur son Instagram et a partagé un aperçu de ses journaux intimes de LA présentant le repas qu’il a cuisiné pour ses fils.

Sussanne et Arslan ont été aperçus en train de passer du temps ensemble à diverses occasions. Le mois dernier, le couple présumé a assisté ensemble aux festivités de mariage d’Anushka Ranjan. Sussanne était auparavant mariée à Hrithik Roshan. L’ancien couple partage deux fils – Hridaan et Hrehaan.