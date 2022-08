Sussane Khan et Arslan Goni se font brutalement troller alors qu’ils marchent main dans la main à la réception de mariage d’Arjun Kanungo

Après s’être mariés lors d’une cérémonie de mariage intime, les jeunes mariés Arjun Kanungo et Carla Dennis ont organisé une réception. Des stars telles que Sussane Khan et Arslan Goni ont également fait une apparition élégante à la fête.

Sussanne portait une robe courte imprimée tandis qu’Arslan optait pour un smoking noir. Ils entrent dans la fête de manière romantique. Le couple avait l’air adorable et leur vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs de médias sociaux ont fait l’éloge du couple, tandis qu’une section d’utilisateurs de médias sociaux a commencé à leur parler.





L’un des trolls a écrit: «Il ressemble à Nashai, comme pourquoi est-elle avec lui. Il n’a littéralement aucune classe et ressemble à un tapoori. La deuxième personne a dit : « Jwan bachy hn inky… ou ye sab krty phir rhy. La troisième personne a écrit : « Kha Hritik aur kha yeh namunnnaaaa ». Le quatrième a dit : « hrithik ko dump pr iss chompu ko date kr rhi. aurat pagal.

Un autre a dit: “Je pensais qu’ils étaient venus pour célébrer le raksha bandhan.” Le sixième a commenté: “Ye arslan goni hr function me chwengum Chabate hue aata tapori type.” Le septième a commenté: «Qui sont ces gens. Je n’ai vu aucun de leurs travaux. Sont-ils ici parce qu’ils sont riches ou ravis des gens riches.

Plus tôt, Sussane Khan est allée sur Instagram et a publié une vidéo romantique avec son beau Arslan Goni avec une légende sincère. Le duo est récemment parti en voyage en Californie et on peut le voir nous donner des objectifs majeurs dans le clip.

Partageant le clip, Sussane a écrit : “Je ne sais pas ce qu’on vous a dit… mais le temps presse, alors dépensez-le comme si c’était de l’or… #Perception PS… Merci beaucoup ma chérie Californie… de nous avoir offert le meilleur été de tous les temps .” L’actrice de Bollywood Preity Zinta a réagi et a écrit: “Vous me manquez déjà les gars.” Arslan Goni a également laissé un commentaire qui disait “au-delà” sous le message.

Sussanne et Arslan ont été aperçus en train de passer du temps ensemble à diverses occasions. Plus tôt, le couple rumeur a assisté ensemble aux festivités de mariage d’Anushka Ranjan. Sussanne était auparavant mariée à Hrithik Roshan. L’ancien couple partage deux fils – Hridaan et Hrehaan.