“Suspension provisoire acceptée pour résolution rapide d’une affaire de dopage”, déclare Dipa Karmakar

Banni de 21 mois pour avoir échoué à un contrôle antidopage, l’as de la gymnastique indienne Dipa Karmakar a déclaré samedi qu’elle avait accepté la suspension provisoire après être revenue positive pour un médicament interdit afin de résoudre rapidement son cas avec la fédération internationale.

Karmakar, cependant, a affirmé qu’elle avait “ingéré sans le savoir” la substance interdite Higenamine – S3 Beta-2 Agonists selon la liste des interdictions de l’AMA – qui a été trouvée dans son échantillon de drogue.

A LIRE AUSSI | La gymnaste Dipa Karmakar annonce le règlement d’une affaire de dopage pour avoir pris “sans le savoir” une substance interdite

« … J’ai ingéré sans le savoir et je n’ai pas pu déterminer la source de (la substance interdite). J’ai décidé de prendre une suspension provisoire dans l’espoir d’une résolution rapide avec la fédération internationale”, a écrit Karmakar sur son compte Twitter, indiquant qu’elle avait reconnu la violation des règles antidopage.

L’échantillon de drogue de Karmakar a été prélevé hors compétition par l’International Testing Agency (ITA), l’organisme indépendant qui gère le programme antidopage de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), le 11 octobre 2021.

Selon l’Agence américaine antidopage, l’higénamine se trouve dans plusieurs herbes utilisées pour la médecine traditionnelle et est utilisée dans des suppléments sans parfois la nommer. Il a été ajouté à la liste des interdictions de l’AMA en 2017. Le médicament est interdit en tout temps, en compétition et hors compétition.

Karmakar, 29 ans, qui est devenue célèbre après avoir terminé quatrième aux Jeux olympiques de Rio en 2016 dans l’épreuve du saut, souffre de blessures depuis qu’elle a subi une intervention chirurgicale pour traiter une blessure au ligament croisé antérieur (LCA) en 2017.

Sa dernière épreuve FIG a été la Coupe du monde 2019 à Bakou.

Sa période d’interdiction se terminera cependant le 10 juillet de cette année car elle a été comptée à partir du jour (11 octobre 2011) où l’échantillon a été prélevé. Ses résultats ont été disqualifiés à partir du 11 octobre 2021.

Karmakar a déclaré que mentalement, son cas de dopage avait été la bataille “la plus difficile” qu’elle ait menée de sa vie.

« Je ne savais même pas comment elle (la drogue interdite) était entrée dans mon corps et que pour n’importe quel sportif… elle aurait brisé n’importe qui. Ce n’est donc pas seulement blessant, mais aussi la bataille mentale la plus difficile que j’aie jamais menée”, a déclaré la gymnaste de Tripura à PTI.

«J’ai subi deux opérations en 2017 et 2019 et quand je suis retourné sur le terrain… je veux dire, j’ai fait face à un revers après l’autre. Je veux juste revenir en force sur le terrain.”

Selon l’ITA, l’affaire a été résolue dans le cadre d’un accord de résolution de cas conformément à l’article 10.8.2 des règles antidopage de la FIG, qui s’applique lorsque “l’athlète ou l’autre personne admet une violation des règles antidopage après avoir été confronté à la violation des règles antidopage par la FIG et accepte les conséquences acceptables pour la FIG et l’AMA, à leur seule discrétion.”

Karmakar est heureuse que l’affaire ait été résolue à l’amiable et elle a hâte de retourner à la gymnastique en juillet de cette année.

“Aujourd’hui marque la fin de l’une des plus longues batailles que j’ai menées pour moi et ma carrière. Ma suspension a été réduite de trois mois et antidatée de 2,5 mois. J’ai hâte de revenir sur le sol.

«Cela a été pénible de ne pas savoir comment les substances sont entrées dans le corps, mais plus encore d’être dans une position où mon éthique a été remise en question.

“Jamais dans ma carrière l’idée de consommer une substance interdite ne m’a traversé l’esprit. La gymnastique est tout ce que j’ai et je ne ferais jamais rien qui me discrédite moi-même ou mon pays.”

L’ITA, basée en Suisse, est une organisation à but non lucratif qui travaille sous la supervision de l’AMA et du Comité international olympique pour mettre en œuvre des programmes antidopage pour diverses fédérations internationales.

L’entraîneur de Karmakar, Bishweshwar Nandi, a affirmé qu’elle avait envoyé ses échantillons à un laboratoire sanctionné par l’AMA en Allemagne pour un examen plus approfondi, mais aucune substance interdite n’a été trouvée.

“Si elle avait pris des médicaments améliorant la performance, elle aurait été interdite pendant quatre ans. Elle ne savait pas comment cela avait pénétré dans son corps et l’AMA l’avait également compris.

“Nous voulions savoir comment il était entré dans le corps et nous avons donc écrit à l’AMA, puis tous les médicaments et produits ont été examinés en Allemagne, mais rien n’a été trouvé”, a déclaré Nandi.

Karmakar a également annulé les spéculations selon lesquelles sa suspension était due au non-respect de la clause de localisation.

“De nombreux médias ont émis l’hypothèse que j’étais sous le coup d’une suspension de 2 ans pour avoir omis d’informer l’AMA de mes déplacements via le système de gestion de l’administration antidopage (ADAMS).

“Cependant, je voudrais préciser que ceux-ci sont faux et inexacts et ne révèlent pas les faits et la nature de l’affaire.”

Interrogée sur sa condition physique, Karmakar a déclaré: “J’ai eu une blessure à la cheville au milieu de l’année dernière, donc ma rééducation se poursuit. Je n’ai pensé à aucun événement, mais l’objectif est de retrouver ma forme physique dès que possible. J’ai hâte de revenir sur le terrain.”

Nandi a déclaré que son service ne reprendrait ses activités que si elle était capable d’atteindre la finale des événements auxquels elle participe.

“Il faut 18 à 19 mois pour retrouver complètement la forme physique et elle fera du saut difficile, donc elle ne se contentera pas de participer, elle ne reviendra que si elle peut se rendre en finale, c’est mon défi en tant qu’entraîneur.”

