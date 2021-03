« Je pense que (la suspension) aura non seulement un impact sur les aspects pratiques du déploiement du vaccin en termes de toutes les personnes prêtes et sur le point de vacciner les individus avec des fournitures de vaccin, mais elle sape également la confiance dans ce vaccin et d’autres vaccins. Et nous savons que il y a de toute façon beaucoup d’hésitation à l’égard des vaccins et cela ne fera que, malheureusement, aggraver cela.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy