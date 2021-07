Suspension des JO de Sha’Carri Richardson : Seth Rogen, plus de réaction

Des célébrités expriment leurs opinions après que l’Agence américaine antidopage a suspendu Sha’Carri Richardson pour un test de dépistage de drogue positif.

L’USADA a annoncé la suspension vendredi après qu’une marijuana a été trouvée dans son système, invalidant la performance de Richardson aux essais olympiques américains à Eugene, Oregon, où elle a remporté le 100 mètres féminin. La suspension empêchera également la jeune femme de 21 ans de participer à son épreuve phare aux Jeux olympiques de Tokyo plus tard ce mois-ci.

Richardson a présenté des excuses dans l’émission « Today » de NBC vendredi matin, assumant la responsabilité du test positif.

« Je sais ce que j’ai fait. Je sais ce que je suis censée faire. Je sais ce que je suis autorisé à ne pas faire, et j’ai quand même pris cette décision », a-t-elle déclaré.

Richardson a déclaré dans l’émission qu’elle avait ingéré de la marijuana après une interview avec un journaliste dans laquelle le journaliste l’avait informée que sa mère biologique était décédée. Elle a déclaré que c’était un lourd fardeau émotionnel pour elle à la veille de ses premiers essais olympiques, où elle était considérée comme la grande favorite, et que cela l’avait plongée dans un état de « panique émotionnelle ».

Des célébrités telles que Seth Rogen, Gabrielle Union et Jonathan Van Ness se sont rendues sur les réseaux sociaux vendredi pour envoyer leur amour à Richardson tout en qualifiant la décision de l’USADA de « fou » et de « stupide ».

Rogen, qui possède sa propre entreprise de cannabis, a déclaré que la décision était « enracinée dans le racisme » et la « haine ».

« L’idée que l’herbe est une ‘drogue’ problématique est enracinée dans le racisme », Rogen a écrit. « C’est insensé que Team USA disqualifie l’un des athlètes les plus talentueux de ce pays en pensant qu’il est enraciné dans la haine. C’est quelque chose dont ils devraient avoir honte. De plus, si l’herbe vous rendait rapide, je serais FloJo », a-t-il déclaré, faisant référence à Florence Griffith Joyner, un grand coureur olympique de tous les temps auquel Richardson a été comparé.

Ancien joueur de la NFL et animateur intérimaire de « The Bachelor: After the Final Rose », Emmanuel Acho a tweeté à propos des deux décisions.

« Suspendre des athlètes pour avoir fumé de l’herbe en 2021 est stupide. Fumer de l’herbe en sachant que vous serez soumis à un test de dépistage est également stupide », Acho a écrit.

« Pour punir cet incroyable athlète pour le cannabis ??, » L’expert du style « Queer Eye » Jonathan Van Ness a écrit. « Nous t’aimons @itskerrii »

« Je suis avec Sha’Carri ! Billy Porter a écrit.

Gabrielle Union a montré son soutien, l’écriture: « LAISSEZ LA COURIR !! »

L’ancienne star de « Star Trek » George Takei a également montré son soutien. « Regardez, ils ont trouvé une fois des traces de THC dans mon sang et ils m’ont toujours laissé piloter l’Enterprise », a-t-il déclaré. a écrit.

« La marijuana n’est PAS une drogue améliorant la performance », a écrit pro-skieur et acteur de « American Horror Story » Gus Kenworthy.

La personnalité de Fox News, Katherine Timpf, a appelé ceux qui soutenaient la suspension de Richardson.

« Irritée par quiconque dit que Sha’Carri ne devrait pas pouvoir concourir parce que ce sont les règles », a-t-elle déclaré. a écrit. « D’accord, bien sûr, mais les règles ici sont irrationnelles, alors changeons-les ! Respecter les règles simplement parce qu’elles sont les règles fait de vous un (mouton). »

Contributeurs : Charles Trepany, Tyler Dragon, Tom Schad