Suspension de la Premiership des Worcester Warriors et relégation forcée au championnat confirmées par RFU | Actualités du rugby à XV

Les Worcester Warriors ont été suspendus pour le reste de la saison de Premiership et ont été relégués au championnat

Les Worcester Warriors ont vu leur relégation au championnat confirmée par la RFU, un jour après la liquidation de la société détentrice des contrats de joueurs, laissant le club sans joueur.

Les administrateurs Begbies Traynor sont toujours à la recherche d’un acheteur pour WRFC Trading Ltd et seraient en pourparlers avec deux consortiums, mais le club a maintenant été suspendu pour le reste de la saison de Premiership et relégué pour cause d’insolvabilité.

Les administrateurs avaient déjà demandé de faire appel de la relégation pour circonstances extraordinaires en prévision de la décision de la RFU.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancien attaquant de Worcester, Joe Batley, a riposté aux propriétaires du club, affirmant que les joueurs avaient subi une réduction de salaire L’ancien attaquant de Worcester, Joe Batley, a riposté aux propriétaires du club, affirmant que les joueurs avaient subi une réduction de salaire

“Toutes les parties continuent de travailler ensemble pour fournir le meilleur résultat possible pour les Worcester Warriors sur le long terme”, a déclaré le PDG de RFU, Bill Sweeney.

“Cela inclut des discussions avec l’administrateur et les bailleurs de fonds potentiels, ce qui pourrait permettre à l’équipe féminine des Warriors de l’Université de Worcester de continuer dans les Allianz Premier 15 cette saison, et nous nous engageons pleinement à garantir que les opportunités de l’académie locale soient offertes aux joueuses de la voie.”

La déclaration de la RFU a confirmé: “En vertu des règlements de la RFU, les Worcester Warriors seront relégués de la Gallagher Premiership, et donc si des investisseurs peuvent être sécurisés, le club redémarrera dans le championnat lors de la saison 2023/24. Le club est en mesure de faire appel de cette décision si cela peut montrer qu’il n’y a pas eu d’insolvabilité pour faute.”

Julie Palmer, au nom des administrateurs Begbies Traynor, a déclaré: “Bien que décevant qu’il n’y ait pas de rugby masculin à Sixways cette saison, j’apprécie pleinement la position de RFU et PRL.

“Je suis rassuré qu’ils continuent à travailler avec nous de manière positive pour essayer de réaliser un sauvetage afin de permettre au rugby d’avoir lieu la saison prochaine dans une approche correctement structurée pour permettre la viabilité à long terme et le succès des Worcester Warriors.”

Simon Massie-Taylor, PDG de Premiership Rugby a déclaré; “Notre priorité est de trouver la meilleure solution à long terme pour Worcester Warriors et nous sommes encouragés par les progrès réalisés par l’administrateur en si peu de temps.

“Cependant, ce qui est clair, c’est qu’il faudra beaucoup plus de temps pour mettre en place la bonne solution pour le club. Bien que nous apprécions que cette décision décevra de nombreuses personnes proches de Warriors, nous apprécions la certitude que cette décision apporte à l’autre Premiership. clubs.

“Nous allons maintenant continuer à travailler avec l’administrateur, la RFU et d’autres parties prenantes clés pour trouver le meilleur résultat.”

Mercredi, WRFC Players Ltd – la société qui détient les contrats des joueurs de Worcester et de certains membres du personnel – a été liquidée par la Haute Cour, une décision qui a immédiatement résilié tous les contrats des joueurs.

La requête en liquidation entendue concernait une facture d’impôt impayée d’environ 6 millions de livres sterling.

Le club craint également que Premiership Rugby (PRL) puisse ensuite acheter la part P des Warriors – à 9,8 millions de livres sterling – en tant que l’un des 13 clubs d’élite d’Angleterre, ce qui réduirait l’accès au financement central.

Quatre joueurs de Worcester étaient précédemment partis en prêt à Bath à Ted Hill, Ollie Lawrence, Fergus Lee-Warner et Valeriy Morozov, tandis que l’aile écossaise et britannique et irlandaise des Lions Duhan van der Merwe avait confirmé jeudi son retour à Édimbourg.

L’entraîneur-chef Steve Diamond a tweeté après la liquidation: “C’est le jour le plus sombre pour le rugby anglais. Nous pensions pouvoir faire demi-tour, mais cela s’est terminé comme le Titanic, malheureusement.”