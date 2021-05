Suspension de Kangana Ranaut sur Twitter

Après que Twitter ait suspendu le compte de Kangana Ranaut, l’acteur a réagi. L’acteur-cinéaste a appelé le créateur de Twitter pour avoir suspendu sa page pour cause de racisme. Cependant, elle a dit que cela ne l’empêcherait pas de s’exprimer. Kangana a révélé qu’elle avait de nombreuses plateformes pour donner son avis, y compris ses films. Elle a terminé en écrivant que son cœur va au peuple de cette nation.

Kangana a déclaré: « Twitter a seulement prouvé mon point de vue, ils sont américains et de naissance, une personne blanche se sent en droit d’asservir une personne brune, elle veut vous dire quoi penser, parler ou faire, heureusement, j’ai de nombreuses plates-formes que je peux utiliser. pour élever ma voix, y compris mon propre art sous la forme du cinéma, mais mon cœur va au peuple de cette nation qui a été torturé, asservi et censuré pendant des milliers d’années et il n’y a toujours pas de fin à la souffrance. «

Au sujet de la suspension du compte de Kangana, le porte-parole de Twitter a déclaré à WION: « Nous avons clairement indiqué que nous prendrons des mesures répressives sévères en cas de comportement susceptible de causer des dommages hors ligne. Le compte référencé a été définitivement suspendu pour violations répétées des règles de Twitter, en particulier notre Politique de conduite haineuse et politique de comportement abusif. Nous appliquons les règles Twitter de manière judicieuse et impartiale pour tous les utilisateurs de notre service.

Kangana a souvent été interpellée par des internautes pour ses tweets « haineux » et elle n’a ménagé aucun effort pour claquer des célébrités, des politiciens, des entrepreneurs et même des gens ordinaires dans sa page.