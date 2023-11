Suspendre les armes à Israël et aux groupes armés palestiniens

(Jérusalem) – Les alliés d’Israël et les partisans des groupes armés palestiniens devraient suspendre le transfert d’armes aux parties belligérantes en Israël et à Gaza étant donné le risque réel qu’elles soient utilisées pour commettre de graves abus, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Fournir des armes qui contribueraient sciemment et de manière significative à des attaques illégales peut rendre ceux qui les fournissent complices de crimes de guerre.

Israël et les groupes armés palestiniens ont commis de graves exactions équivalant à des crimes de guerre au cours des hostilités actuelles. Le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens ont délibérément tué des centaines de civils en Israël le 7 octobre 2023 et pris plus de 200 otages. Israël a ensuite coupé l’électricité, le carburant, la nourriture et l’eau à la population de Gaza et a sévèrement réduit l’aide humanitaire vitale, ce qui constitue tous des actes de punition collective.

« Les civils sont punis et tués à une échelle sans précédent dans l’histoire récente d’Israël et de la Palestine », a déclaré Bruno Stagno, responsable du plaidoyer à Human Rights Watch. « Les États-Unis, l’Iran et d’autres gouvernements risquent de se rendre complices de graves abus s’ils continuent à fournir une assistance militaire aux contrevenants connus. »

Les principaux alliés d’Israël – les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Allemagne – devraient suspendre leur aide militaire et leurs ventes d’armes à Israël aussi longtemps que ses forces commettent en toute impunité des abus graves et généralisés équivalant à des crimes de guerre contre les civils palestiniens. L’Iran et d’autres gouvernements devraient cesser de fournir des armes aux groupes armés palestiniens, notamment le Hamas et le Jihad islamique, tant qu’ils commettent systématiquement des attaques équivalant à des crimes de guerre contre des civils israéliens.

Depuis le 7 octobre, environ 1 400 Israéliens et autres, et plus de 9 700 Palestiniens, dont de nombreux civils, ont été tués, selon autorités locales.

Durant les hostilités actuelles, les forces israéliennes ont imposé des sanctions collectives sur civils à Gaza en leur refusant l’eau, l’électricité et la nourriture, et ont délibérément empêché l’aide humanitaire d’entrer à Gaza.

Ils ont également utilisé à plusieurs reprises des armes explosives ayant des effets sur une vaste zone dans des zones densément peuplées, réduire des pâtés de maisons entiers et de grandes parties de quartiers ont été réduits en ruines, suscitant de graves inquiétudes quant aux attaques aveugles et à l’utilisation aveugle de phosphore blanc un des matières incendiaires qui brûlent la chair humaine et peuvent causer des souffrances à vie, dans les zones peuplées de Gaza et du Liban. Amnesty International a également vérifié des photos montrant des projectiles d’artillerie au phosphore blanc de 155 mm de la série M825 utilisés par les forces israéliennes près de la frontière libanaise et Clôtures de Gaza .

L’armée israélienne a également ordonné à plus d’un million de personnes du nord de Gaza d’évacuer vers le sud de Gaza en raison des opérations militaires dans le nord, même si elles n’avaient aucun endroit sûr où aller ni aucun moyen sûr pour se rendre n’importe où dans Gaza. Des avertissements généraux, plutôt que des avertissements spécifiques concernant des attaques imminentes, suggèrent que partout dans le nord de Gaza, il y a une attaque militaire. Cet ordre risque de provoquer des déplacements forcés massifs, un crime de guerre. Israël a également fermé ses postes frontaliers à toute personne cherchant à fuir.

Le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens ont délibérément tué des civils, pris des civils en otages et continuent de les détenir, et lancé des milliers de roquettes sur des communautés israéliennes, ce qui constitue tous des crimes de guerre.

Les dirigeants des groupes armés israéliens et palestiniens ont fait des déclarations indiquant que les graves exactions commises par leurs forces se poursuivraient. Les responsables israéliens ont cherché à tenir la population entière de Gaza pour responsable de l’attaque du 7 octobre ; un ministre dit qu’« il n’y a aucune raison » de fournir une aide humanitaire à la population tant que les forces israéliennes n’auront pas « éliminé » le Hamas. Un porte-parole de la branche militaire du Hamas a menacé de diffuser « en son et en vidéo » « l’exécution d’un des otages civils de notre ennemi ».

De futurs transferts militaires vers Israël face aux graves violations persistantes des lois de la guerre Ils risquent de rendre les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Allemagne complices de ces abus s’ils y contribuent sciemment et de manière significative, a déclaré Human Rights Watch. Fournir des armes aux groupes armés palestiniens, compte tenu de leurs attaques illégales continues, risque de rendre l’Iran complice de ces violations.

Les abus actuels font suite à des années de violations systématiques, notamment des frappes aériennes illégales sur Gaza par les forces israéliennes, des tirs de roquettes sans discernement vers des communautés civiles en Israël par des groupes armés palestiniens et les crimes contre l’humanité d’apartheid et de persécution contre les Palestiniens, commis en toute impunité.

Le président américain Joseph R. Biden a demandé 14,3 milliards de dollars pour des armes supplémentaires à Israël, en plus des 3,8 milliards de dollars d’aide militaire américaine qu’Israël reçoit chaque année. Le 2 novembre, la Chambre des représentants américaine adopté une facture cela fournirait cette aide militaire à Israël. Depuis le 7 octobre, les États-Unis ont soit transféré ou annoncé il prévoit de transférer des bombes de petit diamètre, des kits de guidage de munitions d’attaque directe conjointe (JDAM), des obus d’artillerie de 155 mm et un million de cartouches, entre autres armes.

Le Royaume-Uni a autorisé la vente de 442 millions de livres sterling d’armes (539 millions de dollars) aux forces israéliennes depuis 2015, notamment des avions, des bombes et des munitions. Le Canada a exporté pour 47 millions de dollars canadiens (33 millions de dollars) en 2021 et 2022. Allemagne licences délivrées pour 862 millions d’euros (916 millions de dollars) de ventes d’armes à Israël entre 2015 et 2019.

Direction du Hamas déclaré publiquement en janvier 2022 qu’il a reçu au moins 70 millions de dollars d’assistance militaire de la part de l’Iran, mais n’a pas précisé pendant quelle période ce soutien a été fourni.

« Combien de vies civiles supplémentaires doivent être perdues, combien de civils doivent encore souffrir à cause des crimes de guerre avant que les pays qui fournissent des armes à Israël et aux groupes armés palestiniens ne mettent fin à leurs activités et évitent de se rendre complices de ces atrocités ? dit Stagno.