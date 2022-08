Suspects recherchés pour plusieurs introductions par effraction dans les complexes de Lake Country

Le suspect a volé des vélos, des planches à pagaie et d’autres articles dans des casiers de stockage

La GRC de Lake Country espère que quelqu’un reconnaîtra les deux suspects recherchés dans une série d’introductions par effraction dans un garage souterrain.

Entre le 1er et le 10 août, la police affirme que trois complexes sur Bottom Wood Lake Road, Woodsdale Road et Stillwater Way ont été consultés illégalement.

Des vélos, des planches à pagaie et une nouvelle île flottante gonflable figuraient parmi les objets volés dans les casiers de stockage.

Quiconque reconnaît l’un ou l’autre des suspects est prié d’appeler la GRC de Lake Country ou Échec au crime.

