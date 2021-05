Suspect inculpé, selon les documents du tribunal

ST. CLOUD, Minnesota – Un homme qui a pris cinq otages dans une banque du Minnesota Wells Fargo jeudi n’était pas armé d’une arme à feu mais tenait des ciseaux au cou d’une personne, a détruit les téléphones des otages et jeté de l’argent autour de la banque pendant une impasse de huit heures. Jeudi, selon la police et les documents judiciaires.

Ray Reco McNeary, 35 ans, a déclaré aux otages et aux forces de l’ordre qu’il avait l’intention de tuer les employés, selon des documents judiciaires. Il a dit qu’il voulait «devenir viral» et être un «martyr» et a également menacé de se suicider ou de mettre les forces de l’ordre en mesure de le tuer.

L’incident a mis une communauté à bout alors que les agents du FBI travaillaient avec les agences locales pour libérer les otages, dont l’un a passé une partie de l’impasse à se cacher, à communiquer avec les forces de l’ordre via un téléphone portable, selon les autorités.

McNeary a été accusé d’un chef d’accusation de vol qualifié au premier degré, de cinq chefs d’enlèvement avec une arme sans arme à feu et d’un chef d’accusation d’agression au deuxième degré sans arme à feu avec une arme dangereuse.

Selon la plainte du tribunal contre lui, McNeary est arrivé à la banque jeudi après-midi bouleversé par une fraude présumée sur son compte. Le directeur de la banque a emmené McNeary dans son bureau mais n’a pas pu trouver son compte. McNeary est devenu plus bouleversé et le 911 a été appelé. Peu de temps après, un employé a déclenché une alarme de panique silencieuse.

Les clients de la banque ont fui, selon le chef de la police de St. Cloud, William Blair Anderson, mais cinq employés de la banque ont été retenus en otage dans le bâtiment. McNeary a exigé de l’argent et a parlé avec le FBI.

McNeary a forcé un employé à se rendre au coffre de la banque où un gros sac d’argent lui a été remis. McNeary a saisi le poignet de l’employé, provoquant la coupure d’une montre dans l’employé. Il a dit aux employés qu’il allait leur faire du mal.

McNeary a déclaré qu’il voulait «un grand spectacle» avec le FBI et l’attention des médias. Un employé a déclaré que McNeary avait jeté de grosses sommes d’argent à l’intérieur de la banque et avait commencé à prendre les téléphones des employés et à les claquer dans des objets ou à les mettre dans l’eau pour les désactiver.

Selon la plainte, quatre employés étaient détenus dans le hall. Un cinquième employé de banque s’est caché dans un bureau et a communiqué avec les forces de l’ordre jusqu’à ce que la batterie de son téléphone portable meure.

McNeary a par la suite acquis une carte-clé, a découvert la personne qui se cachait dans le bureau et a forcé le travailleur à sortir avec les autres otages.

Alors que McNeary est devenu plus agité tout au long de la crise, il a menacé les employés, selon la plainte.

À un moment donné, McNeary s’est tenu derrière un employé et a placé des ciseaux sur le cou de la personne, menaçant de la poignarder et de la pousser au sol.

Près de six heures plus tard, un employé a dépassé McNeary et s’est échappé du bâtiment vers 19 h 09.

Une autre personne a été autorisée à partir en raison de problèmes médicaux, selon la plainte, et deux autres ont été autorisées par la suite à partir.

Vers 22 h 30, les négociateurs ont communiqué avec la dernière personne détenue à l’intérieur de la banque que les équipes d’entrée de la police de St. Cloud et du FBI étaient prêtes à entrer.

La personne a couru vers la porte d’entrée alors que les équipes entraient dans le bâtiment, selon la plainte.

Le bureau du procureur du comté de Stearns consulte le bureau du procureur des États-Unis concernant d’éventuelles accusations fédérales, selon le procureur du comté de Stearns, Janelle Kendall. Kendall a déclaré que les charges de l’État se poursuivront normalement jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur les charges fédérales potentielles.

McNeary a comparu devant le tribunal vendredi après-midi, selon les archives judiciaires, et doit comparaître devant le tribunal lundi matin.

Staci Schiller, porte-parole de Wells Fargo, a déclaré vendredi matin au St. Cloud Times que la sécurité des clients et des employés était leur priorité.

«Nous sommes incroyablement soulagés et reconnaissants que la situation ait été résolue sans blessures physiques à aucun de nos employés ou clients», a déclaré Schiller en réponse à une demande par e-mail.

« Nous sommes fiers de nos employés de la succursale car ils ont très bien géré la situation, restant calmes tout au long de l’épreuve », a déclaré Schiller.