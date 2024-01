Suspect en détention pour 5 agressions au couteau non provoquées dans le Queens, New York : Source

Un suspect est en détention en lien avec cinq agressions au couteau non provoquées survenues dans le Queens ces derniers jours, a déclaré une source à ABC News.

Cette évolution intervient quelques heures après que la police a déclaré qu’elle recherchait un suspect dans les agressions.

Le commissaire de police du NYPD, Edward Caban, a qualifié ces agressions d'”attaques insensées et non provoquées” lors d’un point de presse plus tôt mercredi.

Les victimes de ces attaques aléatoires n’avaient aucun lien et le suspect a été filmé sur des images de surveillance quelques instants après l’une des attaques, brandissant un couteau de chasse, a indiqué la police. Aucune des blessures ne met la vie en danger, a indiqué la police.

La première agression a eu lieu le 8 janvier vers 18 h 20 HE, selon le chef des détectives du NYPD, Joe Kenny. Un homme de 61 ans marchant seul dans le quartier de Springfield Gardens a été poignardé dans le bas du dos, a déclaré Kenny.

“Le suspect s’est moqué de la victime après l’avoir poignardée”, a déclaré Kenny aux journalistes.

Un bon Samaritain a appelé le 911 et la victime a été transportée vers un hôpital de la région, a déclaré Kenny.

Le deuxième incident s’est produit environ une semaine plus tard, peu après minuit mardi à Springfield Gardens, a indiqué la police. Une femme de 34 ans rentrait chez elle lorsqu’un homme s’est approché d’elle par derrière et l’a poignardée au côté droit avec un couteau, a indiqué la police. L’agresseur semblait se parler “baragouin”, a déclaré Kenny.

L’agresseur a pris la fuite à pied et la victime a été transportée vers un hôpital de la région dans un état stable, a indiqué la police.

Trois coups de couteau ont eu lieu mercredi matin à moins d’une heure d’intervalle, a indiqué la police.

Deux victimes ont été agressées vers 7h30 à Springfield Gardens, a indiqué la police. Un homme de 74 ans qui accompagnait sa femme au travail a été poignardé dans le dos, a déclaré Kenny. L’agresseur a couru dans la rue puis a poignardé un homme de 41 ans à l’abdomen “sans dire un mot”, a déclaré Kenny.

Environ 25 minutes plus tard, un homme de 36 ans se rendant au travail a eu une altercation avec le suspect au sujet d’un siège dans un bus, a déclaré Kenny. Lorsqu’ils sont tous deux descendus du bus en Jamaïque, l’agresseur a poignardé la victime, a déclaré Kenny.

“Nous avons confirmé que les auteurs de tous ces incidents sont liés”, a déclaré Kenny.

La police a déclaré qu’elle enquêtait également pour savoir si le suspect était lié à une agression au couteau survenue dans une rame de métro à Brooklyn mercredi matin.

Un homme de 28 ans se trouvait à bord d’une rame de métro J en direction nord à Williamsburg vers 9h20 lorsqu’un autre homme s’est approché de lui et l’a poignardé à l’abdomen lors d’une attaque non provoquée, a indiqué la police.

La victime est descendue à la station Myrtle Avenue et a été emmenée au centre hospitalier du comté de Kings dans un état stable, tandis que le suspect est descendu plus tard à la station Flushing Avenue, a indiqué la police.

La police de New York a déployé des agents dans le métro et a augmenté le nombre d’agents dans le 113e arrondissement du Queens après les agressions au couteau de mercredi.

Le suspect avait été décrit par les autorités comme un homme portant une veste verte, un sweat à capuche noir et des Converse blanches ou des baskets Adidas noires et blanches. Lors de certains incidents, il a été vu portant un cordon et un masque chirurgical, a indiqué la police.