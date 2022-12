Suspect arrêté dans le meurtre de Takeoff, le rappeur Migos

Connu pour des tubes comme “Versace” et “Bad and Boujee”, Migos a remporté deux nominations aux Grammy Awards et a contribué à inaugurer une nouvelle période de domination pour la musique d’Atlanta. Le style percutant du groupe a amené le trio au sommet des charts et a influencé d’autres artistes.

Offset, le troisième membre de Migos, a écrit dans un post Instagram que la mort de Takeoff avait “laissé un trou dans mon cœur qui ne sera jamais comblé”.