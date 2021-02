Susie Bradley, star australienne mariée à première vue, est enceinte d’un deuxième enfant

La star australienne de Mariée à la première vue, Susie Bradley, se prépare à accueillir son deuxième enfant.

À quelques jours de la fin, la star de télé-réalité compte à rebours jusqu’à la naissance de son petit garçon avec son fiancé Todd Carney.

Susie est aussi une fière maman à fille appelée Baby qu’elle partage avec son ancien amoureux du lycée.

Susie est devenue célèbre lors de la deuxième saison de Married At First Sight Australia en 2019 et était en partenariat avec Billy Vincent.

Les choses ont tellement mal tourné qu’ils ont décidé de mettre fin à leur mariage de courte durée avant même la fin du spectacle.

Au cours de son passage dans l’émission de rencontres, Susie a été qualifiée de « tyran » par les fans pour son comportement envers Billy après s’être moqué de lui pour avoir pleuré.

Il a décrit plus tard Susie comme une «femme impolie, désagréable et méchante».

Depuis son passage dans l’émission, Susie a trouvé l’amour avec l’ancien joueur de rugby professionnel Todd.

Todd a posé la question la plus importante à la veille du Nouvel An, alors que Susie partageait une série de clichés montrant fièrement sa bosse de bébé en fleurs.

«Je suis actuellement enceinte de 32 semaines, je travaille à plein temps, en élevant ma fille de six ans, en réunissant une belle nouvelle clinique et une nouvelle équipe», écrivait-elle à l’époque.

Avant de tomber enceinte, Susie a quitté son emploi d’infirmière et a créé sa propre entreprise d’injectables.

