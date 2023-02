Susi Air: un pilote otage néo-zélandais apparaît sur des photos avec des rebelles armés de Papouasie occidentale en Indonésie

CNN

Des combattants séparatistes de la région agitée de Papouasie en Indonésie ont publié une série d’images montrant un pilote néo-zélandais pris en otage il y a plus d’une semaine.

Les photos publiées mardi montrent le pilote, identifié par la police locale comme Philip Mehrtens, debout entièrement habillé et apparemment indemne parmi un groupe de combattants tenant des fusils, des arcs et des flèches et d’autres armes.

Mehrtens a été capturé la semaine dernière après avoir atterri sur un vol charter commercial de Susi Air à l’aéroport de Paro, dans les hautes terres isolées de la régence de Nduga, l’Armée de libération nationale de Papouasie occidentale (TPNPB) revendiquant la responsabilité et affirmant qu’elle avait brûlé son avion.

Le groupe avait précédemment exigé que tous les vols entrants vers l’aéroport de Paro soient arrêtés et a déclaré que le pilote ne serait pas libéré tant que le gouvernement indonésien n’aurait pas reconnu l’indépendance de la Papouasie.

Le TPNPB a publié les photos de Mehrtens sur sa page Facebook ainsi qu’un communiqué réitérant sa position.



“TPNPB a reconnu la responsabilité de l’incendie de l’avion et de la prise en otage d’un pilote de Susi Air qui est citoyen néo-zélandais, et nous tenons notre promesse et sommes politiquement responsables”, a-t-il déclaré dans le communiqué.

Le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce a déclaré à CNN qu’il était “au courant des photos et des vidéos qui circulent mais qu’il ne commentera pas davantage à ce stade”.

Les combattants séparatistes de la région la plus orientale de l’Indonésie, la Papouasie – une ancienne colonie néerlandaise – réclament l’indépendance depuis que la région a été placée sous contrôle indonésien à la suite d’un vote controversé de 1969 supervisé par les Nations Unies.

Cependant, les combats dans la région pauvre mais riche en ressources, où l’armée indonésienne maintient une forte présence, se sont intensifiés ces dernières années.

Le gouvernement indonésien désigne le TPNPB comme groupe terroriste.

L’inspecteur en chef de la police de Papouasie, Mathius Fakhiri, avait précédemment déclaré aux journalistes que cinq passagers, dont un bébé, étaient sur le même vol que Mehrtens, mais on ne sait toujours pas ce qui leur est arrivé. Ils n’ont pas été mentionnés dans la dernière déclaration.