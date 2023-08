Sushmita Sen sur sa réponse aux trolls la traitant de « chercheuse d’or » pour avoir prétendument fréquenté Lalit Modi

Sushmita Sen a parlé de répondre aux trolls après avoir été qualifiée de « chercheuse d’or » lors de sa prétendue relation avec l’homme d’affaires Lalit Modi.

Sushmita Sen jouit de la gloire pour avoir joué à la perfection le militant social transgenre Shreegauri Sawant dans Taali. Après Aarya, Sushmita a décroché l’or avec Taali. L’année dernière, Sushmita a non seulement reçu des éloges, mais a également été la cible de trolls pour sa rumeur d’histoire d’amour avec l’homme d’affaires indien Lalit Modi.

En juillet 2022, Lalit a partagé ses photos pâteuses avec Sushmita sur son Instagram, et cela a déclenché des rumeurs de fréquentation entre les deux. Lorsque Lalit a partagé ses sentiments sur Internet, Sushmita a été brutalement critiquée pour être sortie avec lui, peu de temps après sa rupture avec son petit ami Rohman Shawl. Plus tard en septembre, Lalit a supprimé le nom de Sushmita de sa bio Instagram. Cela a déclenché les rumeurs de leur séparation. Au cours de cette phase, Sushmita a été étiquetée comme une « chercheuse d’or », et l’actrice a critiqué les trolls sur son Instagram avec une longue note.





En parlant à Barkha Dutt pour Mojo Story, Sushmita a révélé pourquoi elle avait décidé de fermer les trolls. Sushmita a partagé son point de vue sur la mentalité des gens, qui ciblent facilement une femme et la traitent de chercheuse d’or. Sushmita a déclaré qu’elle était amusée par les trolls et a déclaré: « La seule raison pour laquelle j’ai publié ce message était pour en rire. Je n’étais pas si peinée. C’était juste amusant parce que vous appelez une femme une chercheuse d’or, et vous ils monétisent cette chercheuse d’or en écrivant des histoires sur elle. »

Sushmita a ajouté que ce qui la dérangeait le plus était le silence des bonnes personnes à propos du fiasco. L’actrice a déclaré : « Ce qui me dérange, c’est que lorsque les bonnes personnes se taisent, les mauvaises prospèrent. J’ai vu cela arriver trop de fois. Nous pensons que ce n’est pas élégant de répondre. Au diable l’élégance. » Sushmita a précisé qu’elle riait lorsque les trolls l’attaquaient. « J’ai juste besoin que les gens sachent que je ris à gorge déployée, et cela me montre que les générations ont changé, mais que les gens n’ont pas beaucoup changé moralement et éthiquement. » La dernière série de Sushmita, Taali, est actuellement diffusée sur Jio Cinema.