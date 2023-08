Sushmita Sen sur les idées fausses sur le fait d’être une mère célibataire

L’actrice talentueuse et fière mère célibataire Sushmita Sen a brisé une idée fausse liée au fait d’être un parent célibataire comme une reine.

L’actrice Sushmita Sen est une fière mère célibataire de ses filles Renee et Alisah et se fixe des objectifs parentaux depuis des décennies. Récemment, Sushmita a brisé les idées fausses liées à la parentalité et a révélé s’il y avait eu une incomplétude ou un déséquilibre dû à l’absence d’un père.

Lors d’un entretien avec Etimes, Sushmita a été invitée à partager une idée fausse concernant les mères célibataires. L’actrice a immédiatement répondu : « Ça… il y a un déséquilibre s’ils grandissent sans père. Les pères sont importants mais comme tout le reste dans la vie, ce que tu n’as jamais eu ne te manque pas. Donc, le concept est différent. »

Sushmita et sa famille





Renee et Alisah sont les filles adoptives de Sushmita. La talentueuse actrice a adopté Renee à l’âge de 24 ans. En 2010, Sushmita a accueilli Alisah dans sa famille.

L’amour de Renee pour Mumma Cool





L’année dernière, en novembre, Renee a écrit une longue note sur Instagram, dédiée à sa mère à l’occasion de son 47e anniversaire. Elle a écrit: « Joyeux anniversaire à ma Lifeline. Alors que vous entrez dans la meilleure phase de votre vie, je voulais juste vous dire merci… Vous avez le cœur le plus grand et le plus indulgent… être votre fille est la plus grande bénédiction de Dieu… Vous avez créé un héritage inégalé et j’ai tellement de chance d’être témoin de cela tous les jours… tout ce que vous touchez se transforme en or et c’est parce que vous faites tout avec tant d’amour, de dévouement et de travail acharné… vous êtes une institution dans le jeu… vous émouvoir avec tant d’honnêteté et cela reflète la façon dont vous avez toujours mené votre vie… merci de m’avoir élevé pour avoir un cœur rempli de gratitude, de courage et de gentillesse… merci de connaître ma valeur et de me rappeler ce dont je suis capable chaque fois que je ressens le moindre doute.

Sur le front du travail

On verra bientôt Sushmita Sen dépeignant la vie de l’activiste social transgenre Shreegauri Sawant dans la série Web Taali. La série sera présentée en première sur Jio Cinema le 15 août.