Sushmita Sen stylos une note réfléchie

L’ancienne Miss Univers Sushmita Sen mardi a pris son compte Instagram pour partager une note réfléchie sur la façon dont même à 45 ans, elle fait encore de «grosses bévues dans les choix», et ce qu’elle a appris au fil des ans.

À côté d’une superbe photo d’elle-même vêtue d’une tenue bleu nuit, Sushmita a écrit: «#theknowingsmile Vous me demandez souvent si j’ai des jours de congé… bien sûr que oui! Est-ce que je reste positive tout le temps? Non, je ne le fais pas !!! Et même à 45 ans, je fais encore de grosses bévues dans les choix, je me sens profondément blessé, je reconnais la froideur calculée à être utilisée et la déception d’être menti pour ça… Non, rien de tout cela ne m’échappe! «

Elle a poursuivi: « Ce que j’ai appris, c’est que peu importe la difficulté, je dois la considérer comme une dette karmique, espérons-le, remboursée en totalité! Quant à celles qui la provoquent, leur karma ne fait que commencer! !! «

Elle a également partagé plusieurs hashtags pour transmettre son état d’esprit et son message tels que «#sharing #stateofmind #lifelessons #positivity #practice #acceptance #karma #faith #time».

« JE VOUS AIME LES GARS AU-DELÀ !! #duggadugga #votrestrueusement », conclut-elle.

Jetez un œil ici:

Plus tôt cette semaine, Sushmita avait exprimé son enthousiasme à la nouvelle de son frère Rajeev Sen et de sa belle-sœur Charu Asopa qui attendaient leur premier enfant ensemble.

Sushmita a partagé une photo de Charu et a écrit: « J’attendais patiemment de partager cette merveilleuse nouvelle avec vous tous !! JE VAIS ÊTRE UN BUA !! Félicitations à ma belle soeur @asopacharu et frère Rajeev pour leur bienheureux voyage de la parentalité. «

« Ils attendent leur premier enfant en novembre, la date est peut-être pour mon anniversaire !! Yipppeeeeee !!! Parle de bonheur heureux. J’ai hâte de tenir le petit !!! Charu attend ça depuis longtemps! Et étant donné son amour pour les enfants, je sais juste qu’elle sera une mère incroyable !! Pour la famille Sen & Asopa… Bahut Bahut Mubarak !! Je vous aime les gars !!! #duggadugga #votrestruly #happyhappy #buatobe. «

Sur le plan du travail, Sushmita sera ensuite vue dans la saison 2 de sa série Web « Aarya » avec laquelle elle a fait son retour d’actrice l’année dernière.