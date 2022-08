Sushmita Sen sort avec l’ex-beau Rohman Shawl et sa fille Renee, les internautes demandent “Lalit bhai kaha hai?”

L’actrice et ancienne Miss Univers Sushmita Sen et son ex-petit ami Rohman Shawl ont récemment été vus sortir ensemble. Même après avoir annoncé leur séparation l’année dernière, Sushmita et Rohman continuent d’entretenir des relations cordiales et semblent être les nouveaux meilleurs amis de la ville qui sont sortis faire du shopping dans la ville. Rohman, un acteur-modèle, a été vu passer du temps de qualité avec Sushmita et sa fille aînée Renee alors que le trio se promenait dans la ville maximale.

Sushmita, Rohman et Renee ont été photographiés à la sortie d’une boutique de décoration d’intérieur dans le quartier de Santacruz à Mumbai. Le trio a joyeusement posé pour les papas en les voyant attendre qu’ils sortent de la prise.

Alors que Sushmita a été vue portant un look sportif dans un sweat-shirt surdimensionné lavande associé à un pyjama et des chaussures de sport coordonnés, Rohamn était vêtu d’un t-shirt rouge et d’un pantalon gris. Renee, d’autre part, a été vue dans un débardeur rouge et un jean.

Alors que plusieurs photos de Sushmita posant avec Rohman accompagnée de sa fille Renee ont fait le tour des réseaux sociaux, le célèbre photographe Viral Bhayani a même partagé une vidéo des trois tout sourire pour les photographes. Cependant, certains internautes ont laissé des commentaires méchants sur le repérage de Sushmita avec son ex-petit ami.

“Lalit Bhai ka kya (Qu’en est-il de Lalit Bhai ?)”, a demandé un internaute. “Ce rohman semble être en période de préavis”, a commenté un internaute. “Ye rishta kya kehlata h (Comment s’appelle cette relation ?)”, a interrogé un autre internaute. “Inka sahi hai brkup k baad bhi milna jhulna rehta hai”, a commenté un autre utilisateur des médias sociaux.

En juillet, Lalit Modit a pris tout le monde par surprise après avoir annoncé que Sushmita Sen et lui étaient en couple.

Sur le plan du travail, Sushmita Sen, qui a été vue pour la dernière fois dans la série Web à succès Aarya 2, sera vue en train de reprendre son rôle dans la saison 3.