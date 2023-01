Sushmita Sen s’offre une toute nouvelle Mercedes d’une valeur de Rs 1,92 crore, l’appelle “une beauté puissante”

Samedi, Sushmita Sen s’est rendue sur Instagram et a déposé une vidéo d’elle-même dans laquelle on peut la voir s’offrir un tout nouveau coupé Mercedes GLE 53 AMG d’une valeur de Rs 1,64 Crore. Selon cardekho.com, le prix sur route de la voiture à Mumbai est de Rs 1,92,98,718.

Partageant la vidéo d’elle-même, Sushmita Sen a écrit : « et la femme qui AIME conduire… s’offre cette puissante beauté Merci @pardesiinderjit @mercedesbenzind @autohangar @theretreatmumbai pour avoir rendu ce moment si mémorable !!! #Partage #newride #gle53amgcoupe #celebrateyourself Je vous aime les gars !!! #duggadugga.









Charu Asopa a félicité l’actrice et a écrit: “Wow didi félicitations.” Rajeev Sen a commenté, “félicitations”. Les internautes ont également réagi aux vidéos, l’un d’eux a écrit : « Si fier de vous, si indépendant et toujours terre à terre. Que Dieu vous bénisse ainsi que vos enfants…. Tellement inspirant. Le troisième a dit : « Que Dieu vous bénisse, continuez à briller. Le quatrième a dit: « Chéri, je ne peux pas exprimer avec des mots à quel point j’adore tes vibrations. Jouer n’est qu’une partie de vous, vous êtes bien plus que cela. Je n’ai jamais senti que quelqu’un était comme vous ou proche de votre personnalité, un tel genre d’aura que vous portez. Votre vision, vos mots, votre attitude. Je suis tombé à court de mots en exprimant ce que je ressens toujours pour toi.