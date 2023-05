Sushmita Sen s’est-elle séparée de Lalit Modi et est-elle de retour avec Rohman Shawl ? Voici la vérité

Sushmita Sen a fait tourner les têtes alors qu’elle faisait une apparition super élégante lors d’un événement et a donné à toutes les vibrations de la patronne, tandis que ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est qu’elle est arrivée avec l’ex-petit ami Rohman Shawl et sa fille Sarah. De nombreux internautes ont suivi l’actrice d’Aarya et se sont demandé ce qui était arrivé à Lalit Modi. Il y a quelques mois à peine, Lalit Modi a annoncé être en couple avec Sushmita et a envoyé des ondes de choc à presque tout le monde et n’importe qui. Alors que Sush a réagi à tous les jugements, disant que ce n’était pas leur affaire.

Alors que Sushmita est à nouveau interrogée sur Lalit Modi, s’est-elle séparée de l’ancien président de l’IPL ? Un initié a déclaré que Sushmita est très en contact avec Lalit Modi et que leur relation est plus une amitié qu’une relation comme un petit ami et une petite amie; ils sont heureux dans l’espace de l’autre et prennent leur temps. Alors que Lalit profite de sa vie à Londres, Sushmita se prépare avec sa websérie Aarya 3, et pour l’instant elle se concentre davantage sur sa carrière et aussi sur la carrière de sa fille Renee pour démarrer à Bollywood, car ses filles sont sa priorité.

En parlant de Rohman Shawl et de la question de savoir si elle se remet avec son ex, eh bien, ils sont passés à autre chose avec joie et ne pensent même pas à revenir, tandis que Rohman est repéré avec Sushmita à chaque fois. Eh bien, ce sont de très bons amis, et Rohman est également extrêmement proche des filles de Sushmita, il est donc toujours autour de la maison Sen. Rohman est également une personne motivée en ce qui concerne la forme physique, et après la chirurgie cardiaque de Sushmita, il est avec elle et la guide avec la forme physique et plus encore. Sushmita est prête à être de retour dans son mode sherni avec Aarya 3, et nous avons hâte que la diva conquière à nouveau l’écran.