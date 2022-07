Sushmita Sen se fait à nouveau brutalement troller après que des internautes aient repéré des «bouteilles de vodka» dans son nouveau selfie «heureux»

Sushmita Sen est heureuse et elle ne sera jamais embourbée par la pêche à la traîne, mais il semble que les trolls n’apprendront jamais leur leçon. L’actrice qui a fait la une des journaux après sa relation avec l’ancien président de l’IPL, Lalit Modi, a partagé un joyeux selfie d’elle et ses proches ont comblé tout l’amour de l’actrice d’Aarya, y compris sa fille chérie Renee. Alors que des trolls l’attaquent après avoir repéré de l’alcool dans sa voiture. Ils lui ont demandé si c’était du whisky ou de la vodka et comment pouvait-elle boire un verre dans la voiture, car c’est contraire au code de la route et au code de la route.

Madame, vous avez de la vodka hai ? pic.twitter.com/q2ua5ycvuF Kaajukatla (@kaajukatla) 20 juillet 2022

Aapke lunettes de soleil moi dikh raha hai Aapke gaari me do champagne ka bottle hai. Ou aap dono haath se selfie le rahe ho ? Satyam Kumar (@SatyamP2005) 20 juillet 2022

Mujhe toh vodka lag raha hai bhai (@manwhoknockss) 20 juillet 2022

Haan, aur vous jetons de chakana pic.twitter.com/SMuNyvGgTs Donald Trump (@Liberand_Guru) 21 juillet 2022

Sushmita Sen a été qualifiée de chercheuse d’or par les trolls et elle leur a répondu en disant qu’elle creusait plus profondément que l’or.

La relation de Sushmita Sen avec Lalit Modi a créé une énorme controverse en ligne, alors que certains lui ont demandé de ne pas le faire car elle méritait mieux, tandis que certains l’ont qualifiée de chercheuse d’or. Sush leur a reproché ceux qui l’appelaient chercheuse d’or et prétendaient qu’elle creusait plus profondément. Cette réponse de Sushmita a gagné des millions de cœurs et elle a reçu un énorme soutien d’autres actrices de Bollywood comme Priyanka Chopra, Dia Mirza et plus encore. La relation de Sushmita avec Lalit Modi a surpris tout le monde et les jugements qui l’entouraient n’étaient pas du tout surprenants, même l’actrice a réagi à la même chose en disant à juste titre que ce n’est l’affaire de personne de savoir ce qu’elle fait dans sa vie.