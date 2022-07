Sushmita Sen rompt tout lien avec son frère Rajeev Sen après sa séparation avec sa femme Charu Asopa ?

La nouvelle de la séparation du frère de Sushmita Sen, Rajeev Sen, avec sa femme Charu Asopa fait le tour depuis un certain temps maintenant. Charu dans les vlogs a affirmé que Rajeev n’était pas un père responsable envers leur enfant et c’est la raison pour laquelle elle veut se séparer de lui. Alors que Rajeev prétend qu’elle lui a caché son premier mariage, Charu lui a reproché d’avoir menti. Les insultes en public du couple séparé ont attiré beaucoup d’attention. Eh bien, maintenant, le dernier rapport est que Sushmita Sen a commencé à ne plus suivre son frère Rajeev Sen sur Instagram alors qu’elle continue de suivre Charu. Et cela fait automatiquement 1+1=2.

Charu a souvent expliqué que Sushmita Sen était son plus grand soutien et qu’elle avait toujours été bonne avec elle et sa fille Ziana. Selon les rapports de Pinkvilla, Sushmita a cessé de suivre son frère Rajeev et il semble qu’elle ait même rompu tous les liens avec lui après avoir décidé de divorcer.

Charu sur sa liaison avec Sushmita Sen

Lors d’une de ses interactions avec ETimes, Charu a fait l’éloge de Sushmita et a déclaré : « Je partage un lien incroyable avec ma belle-mère. En fait, elle continue de me pousser à m’entraîner. Elle me dit d’aller me faire masser tous les jours. pour que mes bras soient dans la bonne forme. Elle continue de me motiver et elle est incroyable. J’ai trois femmes incroyables dans ma vie, ma mère, ma belle-mère et ma belle-sœur. J’apprends d’elles sur J’ai beaucoup appris de ma belle-sœur Sushmita didi, notamment à quel point elle a bien élevé ses deux filles malgré sa solitude. Elle me fait croire qu’une femme peut tout faire dans la vie”.

Tout en parlant de Rajeev, même lui a abandonné sa sœur Sushmita Sen et Charu de son Instagram alors qu’il continue de suivre Lalit Modi. Pas plus tard qu’hier soir, Lalit Modi a annoncé sa relation avec Sushmita et il y a quelque temps, même Sushmita a admis être en couple avec Lalit et a admis être dans un espace heureux. Alors que les membres de sa famille ne sont pas au courant de sa relation. Lorsqu’il a été contacté Rajeev Sen, il a dit à TOI qu’il n’en avait aucune idée et la même réaction que le père de Sushmita, M. Shubeer Sen.