Sushmita Sen révèle «Je vais être un bua», souhaite à sa belle-sœur Charu Asopa et à son frère Rajeev Sen un message sincère! | Nouvelles des gens

New Delhi: Il y a quelques jours, l’actrice de télévision Charu Asopa a annoncé ses nouvelles de grossesse sur les réseaux sociaux avec un beau message sur le fait d’être « reconnaissant et reconnaissant ». Maintenant, l’ancienne Miss Univers et la belle-sœur Sushmita Sen ont également partagé la bonne nouvelle et la date de livraison.

Sushmita Sen a exprimé sa joie va bientôt être un bua. Elle a écrit dans une note sincère: J’attendais patiemment de partager cette merveilleuse nouvelle avec vous tous !! JE VAIS ÊTRE UN BUA !! Félicitations à ma belle soeur @asopacharu et frère Rajeev pour leur voyage béni vers la parentalité !! Ils attendent leur premier enfant en novembre, la date est peut-être le jour de mon anniversaire !! Yipppeeeeee !!! Parlez de bonheur heureux!

J’ai hâte de tenir la petite !!! Charu attend cela depuis longtemps et compte tenu de son amour pour les enfants, je sais juste qu’elle sera une mère incroyable !! À la famille Sen & Asopa… Bahut Bahut Mubarak !! Je vous aime!!! #duggadugga #yourstruly #happyhappy #buatobe

Rajeev, qui est le frère de l’actrice Sushmita Sen, et Charu, une actrice de télévision, se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie de mariage à Goa en juin 2019. Ils attendent leur premier enfant en novembre de cette année.