Sushmita Sen retrouve son ex-petit ami Rohman Shawl le jour de l’anniversaire de sa mère au milieu de sa relation avec Lalit Modi

Sushmita Sen a fait la une des journaux après que l’ancien président de l’IPL, Lalit Modi, a officialisé leur relation sur les réseaux sociaux. Alors que Sushmita a gardé le silence sur l’état de sa relation avec Lalit, l’ancienne Miss Univers a retrouvé son ex-petit ami Rohman Shawl pour célébrer l’anniversaire de sa mère avec d’autres membres de la famille.

Lundi, Sushmita a été mise en ligne sur Instagram, donnant à ses fans un aperçu de leur fête de famille. Alors qu’elle continuait à interagir avec les fans avec sa mère, Rohman a été vue en arrière-plan engagée dans une conversation profonde avec les filles de Sushmita et d’autres membres. L’apparition de Rohman avec Sushmita au milieu de sa relation avec Lalit Modi a soulevé de nombreux sourcils.

Sushmita et Rohman ont commencé à se fréquenter en 2018. Ils étaient assez ouverts sur leur relation et ont continué à donner des objectifs de couple majeurs avec leur PDA sans fin sur les réseaux sociaux. Sushmita et Rohman ont été vus en train de créer des liens avec les familles de l’autre. Cependant, leur romance a été de courte durée. Les deux se sont séparés l’année dernière mais ils sont restés amis.

Récemment, Lalit Modi a choqué tout le monde lorsqu’il a partagé des photos agréables avec Sushmita sur les réseaux sociaux et l’a appelée sa meilleure moitié. Il a également déclaré qu’il avait l’intention de l’épouser. Suite à son annonce, Sushmita a été brutalement traquée par des internautes et des intellectuels qui l’ont qualifiée de chercheuse d’or. Sushmita a riposté aux trolls et a déclaré qu’elle préférait les diamants à l’or, ajoutant qu’elle achetait toujours ses propres diamants.

Lalit, d’autre part, a critiqué les gens pour s’intéresser davantage à sa vie amoureuse au lieu de se concentrer sur les problèmes brûlants du pays comme l’économie, la chute de la roupie et plus encore.