Sushmita Sen renoue avec Rohman Shawl alors que l’ex-couple assiste à un mariage avec ses filles; les deux se remettent-ils ensemble ?

L’actrice de Bollywood Sushmita Sen fait autant la une des journaux pour son travail à l’écran que pour sa vie personnelle, en particulier avec ses relations fluctuantes qui font parler de lui. Elle a récemment fait la une des journaux pour son lien avec Lalit Modi, cependant, il semble que les deux l’ont appelé plus tôt que le mot ne s’est répandu. Et maintenant, il semble que Sushmita pourrait renouer avec son ex-petit ami Rohman Shawl, car le duo a été aperçu en train de traîner à plus d’une occasion, la dernière étant lorsque Rohman a accompagné Sush et ses filles, Renee et Alisah, récemment pour un mariage. .