Sushmita Sen RÉAGIT d’être qualifiée d ‘ »actrice difficile » par Khans et A listers

Sushmita Sen se prélasse dans toutes les réactions positives pour sa dernière sortie, Taali. L’actrice a brillé en se présentant comme la vraie transgenre Shreegauri Sawant dans la websérie. Sushmita a toujours été différente et le mouton noir dans la pièce, et n’a jamais suivi la course effrénée ni essayé de s’intégrer. C’est pourquoi elle a obtenu plusieurs noms de l’industrie, et l’un d’eux était une actrice difficile à travailler. Après avoir travaillé dans l’industrie pendant 30 ans et prouvé son courage même maintenant, Sushmita s’adresse aux noms qui lui sont attachés.

Sushmita Sen se souvient d’avoir été qualifiée d’actrice « ghamandi » en raison de sa discipline.

Dans une interview avec Sidharth Kannan, l’actrice de Taali a parlé d’être qualifiée d’actrice difficile et a expliqué pourquoi. Partageant son expérience de travail avec des biggies comme Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Salman Khanet Akshay Kumar, elle a dit: « Quand j’ai rejoint l’industrie, si vous avez un film avec l’un des Khans ou l’un des principaux acteurs de la liste A, vous ne parlez pas du temps de travail, du nombre de jours et de tout ça. Vous il suffit de se pencher en arrière et de faire le film. Et j’ai commencé à demander 8 ou 10 heures avec le maquillage et les cheveux. Mai time par aaungi, time par chali jaungi [I will come on time and leave on time]. C’est un système que je suis encore aujourd’hui. Je ne serai jamais en retard, mais je partirai à l’heure. Parfois, lorsque vous terminez un plateau, un acteur s’en va ou est malade. Bien sûr, vous vous adaptez, mais pas comme un mode de vie. »

Ajoutant en outre l’un des incidents de tir avec Amitabh, Akshay et Paresh Rawal pour Aankhenelle se souvient d’avoir appelé ghamandi et d’avoir dit: « Tout le monde avait d’abord un problème avec ça. Attitude de rahi hai samajhti kya hain apne aap ko Elle a une attitude. [What does she think of herself?] Puis quelqu’un de très audacieux m’a embauché avec ces termes et conditions et s’est ensuite rendu compte que grâce à moi, la production connaît des économies de coûts parce que tout se passe à temps. Il y a Bachchan sahab (Amitabh Bachchan), Paresh Rawalet Akshay [Kumar] (dans le film Aankhen). Tout le monde est là, et Sushmita [Sen] part à 6″.

L’actrice ajoute en outre : » De ne pas offenser qui que ce soit, mais de suivre la discipline. Cela aurait pu se retourner contre nous à l’époque, et beaucoup de gens se disaient : « C’est difficile de travailler avec elle. Personne ne dit que vous venez à l’heure et que vous attendez le héros pendant six ans. Mais quand il est 18 heures et que c’est l’heure de plier bagage, je pars, et puis je suis difficile. A l’époque, c’était difficile à aborder. Mais aujourd’hui, les gens respectent ça.

Sushmita ajoute même qu’il lui a fallu 30 ans pour obtenir le respect des gens de l’industrie pour son style de travail et qu’elle est heureuse de ne pas être devenue la proie.