Sushmita Sen est la femme qui inspire des millions de personnes, et il fut un temps où elle était qualifiée de chercheuse d’or après que l’ex-président de l’IPL a annoncé sa relation avec elle, ce qui en a laissé beaucoup stupéfaits car il y a quelques mois à peine, elle a confirmé sa rupture avec petit ami Rohman Shawl. Alors que Lalit Modi avait affirmé que Sushmita était sa copine et avait partagé quelques photos d’eux en vacances ensemble, les gens ont commencé à troller l’actrice et à l’appeler par tous les noms. Mais l’actrice de Taali n’a pas été affectée et est restée la femme cool qu’elle est. Même à l’époque, elle n’a pas confirmé sa relation avec Lalit Modi et a seulement réagi pour dire que ce qu’elle a fait dans sa vie ne les regardait pas.

Sushmita Sen s’ouvre sur le fait d’être traité de chercheur d’or après que Lalit Modi a annoncé sa relation avec l’actrice de Bollywood sur sa page Instagram et l’a supprimée plus tard.

Et maintenant, tout en faisant la promotion de son film Taali, elle a de nouveau réagi au fait d’être qualifiée de chercheuse d’or dans son interview de rétractation. Interrogée sur le mauvais choix de mots, elle a répondu : « C’est bien que ces commentaires me soient parvenus et que je puisse définir « chercheur d’or ». Une insulte est une insulte quand on la reçoit, ce que je ne fais pas. Mais il y a certaines choses qui ne regardent personne. Je n’ai pas besoin de dire que ce ne sont les affaires de personne, mais j’aime le mot « pas vos affaires ». C’est tellement cool, a-t-elle ajouté, ajoutant : « Pour info, je suis aussi célibataire que possible, ce qui est aussi NOYB. »

Le mystère entourant l’annonce de Lalit Modi d’être en couple avec Sushmita Sen rend les gens curieux. Mais Sushmita, étant Sushmita, s’en fout et a toujours maintenu le fait qu’elle est célibataire, et quand elle était en couple, elle en parlait ouvertement jusque-là, comme elle adore dire NOYB. Dans Taali, l’actrice jouera le rôle d’un eunuque et d’un garçon, elle est merveilleuse dans les promos et les fans sont ravis de la voir dans un avatar jamais vu auparavant. Et elle est également prête pour Aarya 3.