Sushmita Sen réagit à son frère Rajeev Sen et Charu Asopa annulant leur divorce

Sushmita Sen a réagi à la décision de son frère Rajeev Sen et de sa belle-sœur Charu Asopa d’annuler leur divorce. Le 1er septembre, Rajeev Sen et Charu Asopa ont décidé de rester ensemble après avoir initialement choisi de divorcer.

Charu est allé sur Instagram et a partagé une longue note sur les raisons pour lesquelles ils ont décidé de garder leur mariage. Charu a écrit : « Les mariages sont faits au paradis mais c’est à nous de le faire fonctionner. Oui, nous sommes allés de l’avant et avons annoncé que nous mettions fin à notre mariage et nous avons réalisé que nous avions atteint l’impasse et rien au-delà.”

Elle a ajouté : “Le divorce était une option que nous envisagions et nous ne le nierons pas… Heureux d’annoncer que nous avons décidé de garder notre mariage pour de bon, nous avons tous les deux la chance d’avoir une belle fille Ziana et nous souhaitons lui donner le très meilleurs en tant que parents. Son éducation et son bonheur sont notre priorité numéro un. Nous tenons à remercier tous nos fans de nous avoir toujours soutenus en tant que couple et de ne jamais nous abandonner. Rajeev.

Réagissant au message de Charu, Sushmita a commenté en disant : “Je suis tellement heureuse pour vous trois !!! Dugga Dugga Shona !!!”

Voici le poste





Le mois d’août dernier, Charu a même révélé qu’elle avait demandé le divorce avec le frère de Sushmita Sen. Maintenant, au milieu de ces rapports de séparation, le couple s’est réuni pour célébrer Ganesh Chaturthi le mercredi 31 août alors que le couple peut être vu posant avec leur jolie petite fille Ziana, devant l’idole de Lord Ganesha.

Alors que Charu peut être vu dans un sari blanc et rouge, Rajeev a opté pour un pyjama kurta de couleur dorée. La mère de Rajeev Sen, Subhra Sen, était également visible sur quelques photos alors qu’elles posaient toutes comme une famille heureuse. Eh bien, les internautes ont eu des réactions polarisantes en voyant ces photos partagées par le couple sur leur compte Instagram.