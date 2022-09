Sushmita Sen réagit à la décision de Charu Asopa et Rajeev Sen d’annuler leur divorce

La réconciliation de Charu Asopa et Rajeev Sen a réchauffé le cœur de beaucoup. Le couple s’est fait troller alors qu’ils célébraient Ganesh Chaturthi avec leur fille Ziana. Mais aujourd’hui, ils ont annoncé officiellement qu’ils avaient décidé de rester ensemble. Le couple a dit qu’ils avaient une belle fille et que leur priorité absolue était d’être de bons parents pour le petit. Ziana n’a même pas un an. Les fans du couple leur ont continuellement dit de mettre de côté les problèmes et de penser à l’enfant. Ils ont remercié les fans d’avoir versé de l’amour et des bénédictions sur Ziana. La mère de Rajeev Sen, Subhra Sen, est également avec eux maintenant.

Sushmita Sen, qui n’a jamais commenté leur affaire, a commenté : “Je suis tellement heureuse pour vous trois !!!… Dugga Dugga Shona !!!” C’est un fait connu que Sushmita Sen aime beaucoup Ziana. L’actrice, comme une vraie bengali, a pris le nom de la déesse Durga pour prier pour le bonheur et le bien-être de son frère et de la jeune famille. Les fans ont également déclaré que c’était ce que tout le monde voulait. Charu Asopa a déclaré que Sushmita Sen était comme une amie et qu’ils avaient des conversations profondes.

Lors d’une conversation avec BollywoodLife, Charu Asopa avait déclaré que Rajeev Sen était un papa adoré. Il a dit: “Il voyage beaucoup. Mais quand il est à la maison, il est totalement dévoué à Ziana. C’est un papa très aimant, et même ma belle-famille l’aime comme un fou.” Nous avons vu des vidéos et des photos où les filles de Sushmita Sen, Renee et Alisah, répandent l’amour sur Ziana. Elle a dit que les grands-parents paternels de Ziana l’aiment aussi énormément.