Sushmita Sen est connue comme une femme de fond. Elle est une belle actrice et une mère excitante pour ses filles chéries Renee Sen et Alisah Sen. L’acteur ‘Aarya’ partage souvent des photos et des vidéos les mettant en vedette avec des légendes qui réchaufferont instantanément les coques de son cœur. Jeudi, Sushmita a repris son histoire Instagram et a partagé un joli selfie miroir posant avec ses filles.

Sur la photo, Sushmita porte une tenue noire. Pendant que Renee et Alisah sont dans leur pyjama et se serrent doucement dans leurs bras. L’acteur a légendé sa photo en disant « Mon Univers ».

Plus tôt lors d’une interaction, Sushmita avait parlé de l’époque où elle avait embrassé la maternité et du beau chapitre qui s’y rapportait. L’ancienne Miss Univers a déclaré: « Lors de la naissance naturelle, la mère et l’enfant se connectent via le cordon ombilical, mais lors de l’adoption, la mère et l’enfant sont connectés par ce pouvoir supérieur, une connexion que vous ne pouvez pas couper. J’ai eu le privilège de le vivre deux fois. Devenir une mère qui a accouché du cœur. Je n’ai pas manqué une journée de joie de la maternité. «

Le 20e anniversaire de Renee, Sushmita avait écrit un vœu pour elle qui se lisait comme « La première à m’appeler Maa … Un travail long et difficile avant qu’elle ne naisse de mon cœur! Joyeux anniversaire, Renee shona. Nous avons 20 ans! Quoi un voyage que cela a été … Et combien d’autres aventures passionnantes vous attendent! Embrassez-les toutes et souvenez-vous toujours qu’Alisah et Maa vous aiment comme une folle! Vous êtes mon destin. Profitez de mon premier amour … Tous nos baisers et bénédictions. J’aime vous, Maa et Alisah. «