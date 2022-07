Sushmita Sen partage une superbe photo des Maldives, sous-titrée “le pouvoir de la suppression du bruit”

Quelques jours après son voyage aux Maldives avec l’ancien président de l’IPL, Lalit Modi, l’actrice Sushmita Sen a mis en ligne un nouveau message sur “le pouvoir de la suppression du bruit”. Sushmita a posté une photo d’elle sur Instagram tout en regardant dans l’eau claire. Lalit Modi a récemment révélé sur les réseaux sociaux que le couple sortait ensemble.

Découvrez le poste ici:









Le père de l’acteur, l’officier à la retraite de l’Air Force Shubeer Sen, a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune évolution de la situation, bien que Sushmita et Lalit aient précisé plus tard qu’ils ne s’étaient pas encore mariés.

Réagissant à la nouvelle, Shubeer a déclaré à ABP Ananda, selon le Hindustan Times, jeudi soir : « Je ne sais rien à ce sujet. J’ai parlé avec ma fille le matin mais elle n’a rien dit. J’ai vu le tweet pour la première fois lorsque vous m’en avez parlé. Je ne sais pas quoi dire quand je ne le sais pas.

Lorsqu’on lui a demandé si Shubeer était au courant de Lalit et de la relation, il a répondu: «Certainement, je le saurai plus tard. Tout ce que je dis, c’est que je ne le sais pas jusqu’à présent. Nous parlons généralement des enfants, de la santé et si elle mange correctement… Nous avons parlé comme nous le faisons toujours. Je n’ai rien entendu sur lui (Lalit Modi). Je vous aurais dit quoi que ce soit; Il n’y a rien à cacher.”

Quelques heures seulement après que Lalit Modi a tweeté des photos d’eux ensemble et a qualifié Sushmita Sen de “sa meilleure moitié”, Rohman Shawl, l’ex-petit ami de l’ancienne Miss Univers et acteur, a réagi à la nouvelle de la relation.

Réagissant à la nouvelle de Lalit sortant avec Sushmita, Rohman a déclaré à Pinkvilla : « Soyons heureux pour eux na. L’amour est beau. Tout ce que je sais, c’est que si elle a choisi quelqu’un, il en vaut la peine !

L’année dernière, Sushmita et Rohman Shawl ont mis fin à leur relation. En 2018, ils ont commencé à sortir ensemble peu de temps après qu’il lui ait envoyé un message direct sur Instagram, que l’acteur a déclaré avoir ouvert par inadvertance. Ils restent proches car Rohman et sa famille, qui comprend ses filles Alisah Sen et Renee Sen, s’entendent bien.