Sushmita Sen partage une photo de retour alors qu’elle célèbre 29 ans de victoire à Miss Univers, dit « ça me fait pleurer »

Sushmita Sen, la reine de beauté devenue actrice, a affronté des concurrents de 77 pays à travers le monde et est devenue la première femme indienne à remporter le titre de Miss Univers en 1994. Cette même année, Aishwarya Rai Bachchan a été couronnée Miss Monde.

Partageant la photo, Sushmita a écrit : « Cette photo a exactement 29 ans, prise par l’homme épique et photographe #prabuddhadasgupta. Dans la brutalité de cette photo, il a magnifiquement capturé un moi de 18 ans… avec un sourire, il a dit, vous vous rendez compte tu es la première Miss Univers que j’ai photographiée… J’ai fièrement ajouté qu’il s’agit en fait de la toute première Miss Univers de l’INDE. »

« Le privilège de représenter et de gagner pour ma patrie est un honneur si profond, cela me fait pleurer de joie encore aujourd’hui… 29 ans plus tard !!! Je célèbre et me souviens de cette journée avec une grande fierté alors que l’histoire en témoigne, l’INDE a remporté Miss Univers pour la toute première fois le 21 mai 1994 à Manille #philippines », poursuit la légende.





Peu de temps après avoir laissé tomber le message, les fans ont submergé la section des commentaires et laissé tomber des messages de félicitations pour l’acteur. « Vous êtes une centrale électrique… », a commenté un utilisateur. Un autre fan a écrit : « Tu seras toujours la MEILLEURE MISS UNIVERS. »

« Joyeux 29e anniversaire de devenir Miss Univers. Puissiez-vous toujours être heureuse », a écrit un utilisateur. Plusieurs fans ont laissé tomber plusieurs émoticônes de cœur rouge dans la section des commentaires. « Merci à tous pour l’amour, la bonté et les plus beaux messages. … chéris à jamais !!! Je vous aime les gars !!!! #duggadugga », concluait la légende.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Sushmita sera ensuite vue dans la saison 3 d’Aarya qui sera diffusée sur la plateforme OTT Disney + Hotstar. En dehors de cela, elle a également « Taali » dans son chat qui est basé sur la vie du transgenre Shreegauri Sawant. Elle était l’une des requérantes dans l’affaire de l’Autorité nationale des services juridiques (NALSA) de 2013, dans le cadre de laquelle la Cour suprême a reconnu une personne transgenre comme le troisième sexe.

Sushmita a subi un arrêt cardiaque en février et a ensuite subi une angioplastie. L’acteur d’Aarya a informé ses fans via les réseaux sociaux qu’elle avait été diagnostiquée avec un blocage à 95% dans l’artère principale. Depuis lors, l’acteur a mis à jour ses détails de santé sur Instagram. Lors d’une de ses sessions en direct, Sushmita a demandé à la jeune génération de faire vérifier son cœur à intervalles réguliers. Les fans ont toujours trouvé l’actrice inspirante pour ses choix personnels et professionnels non conventionnels. (Avec les entrées de l’ANI)